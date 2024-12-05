Устремленные в будущее Статьи 5 декабря 2024 г. 1:30 0 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Об успехах СКО рассказал руководитель региона фото с сайта СЦК Жителям Северо-Казахстанской области, пострадавшим от весеннего паводка, со стороны государства оказана необходимая помощь. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким региона Гауез Нурмухамбетов. По его словам, в нынешнем году большая вода нанесла значительный урон инфраструктуре региона. Подтопленными оказались почти четыре тысячи домов. Из них половина – в Петропавловске. К настоящему времени все пострадавшие получили жилье. В областном центре появился новый микрорайон «Бирлик», где сейчас проживают 700 семей. Открыт детский сад, запланировано строительство школы. – Мы организовали механизированные бригады во всех районах. Они за летний период восстановили 241 дом, снесли аварийное жилье. Также собственники самостоятельно отремонтировали 1 658 строений. Каждому пострадавшему жителю выдана компенсация за ремонт, – сказал Гауез Нурмухамбетов. Сейчас при поддержке Правительства осуществляется проект по реконструкции насосной станции первого подъема городского водоканала. Проложен подземный кабель для стабильного электроснабжения. Укреплена дамба. Всего в Петропавловске и Кызылжарском районе укрепили и нарастили восемь защитных дамб. Их высоту подняли до семи метров. Глава региона рассказал и о других успехах. Так, нынешний год область завершила с хорошим урожаем. Аграриями собрано более 6,2 млн тонн зерна. Урожайность составила 18,6 центнера с гектара. Это второй результат по республике среди зерносеющих регионов. По данным областного акимата, фермерам было выделено 55 тыс. тонн льготного дизтоплива. Учитывая погодные условия, дополнительно для сушки зерна направлено еще 20 тыс. тонн топлива. Значительно увеличены объемы вносимых минеральных удобрений. Так, если в прошлом году было внесено 190 тыс. тонн, то нынче – 256 тыс. Необходимо отметить, что область ежегодно занимает лидирующие позиции по внесению удобрений. Кроме того, продолжается обновление машинно-тракторного парка. Аграрии с начала года закупили свыше двух тысяч единиц техники на 52 млрд тенге. Опыт Северного Казахстана по строительству молочно-товарных ферм (МТФ) масштабируется по всей республике. На сегодняшний день завершено и введено в строй 11 из 19 молочных комплексов. Все новые МТФ являются промышленными – в каждой содержится от 400 до 1 500 голов. В области выращивают и свои овощи в промышленных масштабах. В начале года заработал инновационный тепличный комплекс четвертого поколения. Развивается и промышленность. Турецким инвестором в этом году запущен завод по глубокой переработке древесины (инвестиции составили 8 млрд тенге, создано 300 рабочих мест). На предприятии планируется выпускать до 50 тыс. кубов продукции в год. На территории СЭЗ «Қызылжар» создается деревообрабатывающий кластер. Здесь запустят линию топливных паллетов. В планах – наладить выпуск ДСП, химкомпонентов и мебели. В целом в кластер до 2027 года будет инвестировано 25 млрд тенге. Вокруг предприятия сформирован промышленный пояс, в который входят 30 юридических лиц, 90 индивидуальных предпринимателей. По словам акима Северо-Казахстанской области, в регионе успешно развивается жилищное строительство. В Петропавловске возводят 32 многоквартирных дома. Сейчас в областном центре полным ходом идет реконструкция старого микрорайона «Копай». Сносятся аварийные и ветхие дома. На их месте возводится современный комфортный микрорайон. Начато строительство семи многоэтажек на 605 квартир. Это кредитное жилье для очередников. Всего в этом микрорайоне появится 27 многоэтажек. В новые квартиры заселятся 3,8 тыс. семей. Для них будут построены необходимые социальные объекты. Также государство приобретает жилье для социально уязвимых слоев населения. На эти цели выделено 5,8 млрд тенге. В целом до конца года в области планируется ввести 330 тыс. кв. м жилья. В Петропавловске уже построили новое общежитие на 1 200 мест для студентов местного университета. Открыто еще одно общежитие малосемейного типа на 156 мест. В нем 25 квартир предназначено для зарубежных преподавателей. Сейчас в области нет дефицита мест в общежитиях, наоборот, наблюдается профицит. Активно развивается медицина. К примеру, в прошлом году открылись две поликлиники в Петропавловске. До конца года завершится строительство поликлиники в селе Кишкенеколь. Обновляется парк санитарного автотранспорта. Больницы пополнили УЗИ экспертного класса, цифровые рентгены, ИВЛ, флюорографы, маммографы и другие аппараты. Новейшие ангиографы установлены в кардиологическом центре и в многопрофильной городской больнице. Кардиохирурги проводят высокотехнологичные операции на сердце и сосудах. В Петропавловске также открылся центр реабилитации на базе перинатального центра. Здесь дети до трех лет с различными патологиями проходят реабилитацию с применением новейших технологий. Одним из важнейших показателей здоровья населения является доступность питьевой воды. В Северном Казахстане в нынешнем году на строительство, реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения направили в два раза больше средств по сравнению с 2022-м. – До конца года планируется установка комплексных блок-модулей в 71 сельском населенном пункте с численностью населения более 10 тысяч человек. По итогам 2024 года планируется довести показатель доступа сельчан к чистой питьевой воде до 93,3%, – сказал Гауез Нурмухамбетов. По словам спикера, более 42% населения Северо-Казахстанской области занимается спортом. До конца 2025 года планируется нарастить этот показатель до 50%. В районах строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса, два крытых хоккейных корта и крытый плавательный бассейн с тренажерным залом. В Петропавловске обновили футбольное поле по программе «Алаң». Здесь постелили искусственный газон пятого поколения итальянского производства. Продолжается второй этап реконструкции стадиона «Карасай» по стандартам УЕФА. Кроме того, в областном центре открылся современный центр настольного тенниса: здесь имеются игровой зал с 24 столами, тренажерный зал и трибуна для зрителей. Тут можно проводить республиканские и международные турниры. В микрорайоне «Береке» состоялось открытие многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. В текущем году капитальный ремонт проведен в 16 объектах культуры. В областном центре открылась арт-галерея «Ботай». Здесь проводятся выставки и встречи. Также аким напомнил, что в Северном Казахстане располагается удивительное по красоте место – Имантау-Шалкарская курортная зона. Здесь работают 46 баз отдыха, вмещающих 3,9 тыс. отдыхающих. Из них девять объектов функционируют круглый год. Инвесторы также приступили к осуществлению 16 проектов по строительству круглогодичных экоотелей и глэмпингов. Глава региона в этой связи пригласил всех казахстанцев и гостей республики посетить эту курортную зону, которая обязательно удивит своей природой. #СКО #аким #брифинг #СЦК