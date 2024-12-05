Устремленные в будущее

Жителям Северо-Казахстанской области, пострадавшим от весеннего паводка, со стороны государства оказана необходимая помощь. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким региона Гауез Нурмухамбетов.

По его словам, в нынешнем году большая вода нанесла значительный урон инф­раструктуре региона. Подтопленными оказались почти четыре тысячи домов. Из них половина – в Петропавловске. К настоящему времени все пострадавшие получили жилье. В областном центре появился новый микрорайон «Бирлик», где сейчас проживают 700 семей. Открыт детский сад, запланировано строительство школы.

– Мы организовали механизированные бригады во всех районах. Они за летний период восстановили 241 дом, снесли аварийное жилье. Также собственники самостоятельно отремонтировали 1 658 строений. Каждому пострадавшему жителю выдана компенсация за ремонт, – сказал Гауез Нурмухамбетов.

Сейчас при поддерж­ке Правительства осуществляется проект по реконструкции насос­ной станции первого подъема городского водоканала. Проложен подземный кабель для стабильного электроснабжения. Укреп­лена дамба. Всего в Петропавловске и Кызылжарском районе укрепили и нарастили восемь защитных дамб. Их высоту подняли до семи метров.

Глава региона рассказал и о других успехах. Так, нынешний год область завершила с хорошим урожаем. Агрария­ми собрано более 6,2 млн тонн зерна. Урожайность составила 18,6 центнера с гектара. Это второй результат по рес­публике среди зерносеющих регионов.

По данным областного акимата, фермерам было выделено 55 тыс. тонн льготного дизтоплива. Учитывая погодные условия, дополнительно для сушки зерна нап­равлено еще 20 тыс. тонн топлива. Значительно увеличены объемы вносимых минеральных удобрений. Так, если в прошлом году было внесено 190 тыс. тонн, то нынче – 256 тыс. Необходимо отметить, что область ежегодно занимает лидирующие позиции по внесению удобрений.

Кроме того, продолжается обновление машинно-тракторного парка. Аграрии с начала года закупили свыше двух тысяч единиц техники на 52 млрд тенге.

Опыт Северного Казахстана по строи­тельству молочно-товарных ферм (МТФ) масштабируется по всей республике. На сегодняшний день завершено и введено в строй 11 из 19 молочных комплексов. Все новые МТФ являются промышленными – в каждой содержится от 400 до 1 500 голов.

В области выращивают и свои овощи в промышленных масштабах. В начале года заработал инновационный тепличный комплекс четвертого поколения.

Развивается и промышленность. Турецким инвестором в этом году запущен завод по глубокой переработке древесины (инвестиции составили 8 млрд тенге, создано 300 рабочих мест). На предприятии планируется выпус­кать до 50 тыс. кубов продукции в год.

На территории СЭЗ «Қызылжар» соз­дается деревообрабатывающий клас­тер. Здесь запустят линию топливных паллетов. В планах – наладить выпуск ДСП, химкомпонентов и мебели. В целом в кластер до 2027 года будет инвес­тировано 25 млрд тенге.

Вокруг предприятия сформирован промышленный пояс, в который входят 30 юридических лиц, 90 индивидуальных предпринимателей.

По словам акима Северо-Казахстанской области, в регионе успешно развивается жилищное строительство. В Петропавловске возводят 32 много­квартирных дома.

Сейчас в областном центре полным ходом идет реконструкция старого мик­рорайона «Копай». Сносятся аварийные и ветхие дома. На их месте возводится современный комфортный микрорайон. Начато строительство семи многоэтажек на 605 квартир. Это кредитное жилье для очередников.

Всего в этом микрорайоне появится 27 многоэтажек. В новые квартиры заселятся 3,8 тыс. семей. Для них будут построены необходимые социальные объекты.

Также государство приобретает жилье для социально уязвимых слоев населения. На эти цели выделено 5,8 млрд тенге. В целом до конца года в области планируется ввести 330 тыс. кв. м жилья.

В Петропавловске уже построили новое общежитие на 1 200 мест для студентов местного университета. Открыто еще одно общежитие малосемейного типа на 156 мест. В нем 25 квартир предназначено для зарубежных преподавателей. Сейчас в области нет дефицита мест в общежитиях, наоборот, наблюдается профицит.

Активно развивается медицина. К примеру, в прошлом году открылись две поликлиники в Петропавловске. До конца года завершится строительство поликлиники в селе Кишкенеколь.

Обновляется парк санитарного автотранс­порта. Больницы пополнили УЗИ эксперт­ного класса, цифровые рентгены, ИВЛ, флюорографы, маммографы и другие аппараты. Новейшие ангиографы установлены в кардиологическом центре и в многопрофильной городской больнице.

Кардиохирурги проводят высокотехнологичные операции на сердце и сосудах. В Петропавловске также открылся центр реабилитации на базе перинатального центра. Здесь дети до трех лет с различными патологиями проходят реабилитацию с применением новейших технологий.

Одним из важнейших показателей здоровья населения является доступность питьевой воды. В Северном Казахстане в нынешнем году на строительство, реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения направили в два раза больше средств по сравнению с 2022-м.

– До конца года планируется установка комплексных блок-модулей в 71 сельском населенном пункте с численностью населения более 10 тысяч человек. По итогам 2024 года планируется довести показатель доступа сельчан к чистой питьевой воде до 93,3%, – сказал Гауез Нурмухамбетов.

По словам спикера, более 42% населения Северо-Казахстанской области занимается спортом. До конца 2025 года планируется нарастить этот показатель до 50%. В районах строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса, два крытых хоккейных корта и крытый плавательный бассейн с тренажерным залом. В Петропавловске обновили футбольное поле по программе «Алаң». Здесь постелили искусственный газон пятого поколения итальянского производства. Продолжается второй этап реконструкции стадиона «Карасай» по стандартам УЕФА.

Кроме того, в областном центре открылся современный центр настольного тенниса: здесь имеются игровой зал с 24 столами, тренажерный зал и трибуна для зрителей. Тут можно проводить респуб­ликанские и международные турниры. В микрорайоне «Береке» состоялось открытие многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

В текущем году капитальный ремонт проведен в 16 объектах культуры. В областном центре открылась арт-галерея «Ботай». Здесь проводятся выставки и встречи.

Также аким напомнил, что в Северном Казахстане располагается удивительное по красоте место – Имантау-Шалкарская курортная зона. Здесь работают 46 баз отдыха, вмещающих 3,9 тыс. отдыхающих. Из них девять объектов функцио­нируют круглый год.

Инвесторы также приступили к осуществлению 16 проектов по строительству круглогодичных экоотелей и глэмпингов. Глава региона в этой связи пригласил всех казахстанцев и гостей республики посетить эту курортную зону, которая обязательно удивит своей природой.