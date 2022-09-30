Устроиться в госучреждение по поддельному диплому пытался житель Павлодара

Житель города Павлодара пытался устроиться на работу по поддельному диплому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 32 факта подделки документов. Очередной факт выявлен в ходе проверки кандидатов на работу.

Так, житель Павлодара на вакантную должность в государственном учреждении предоставил диплом об окончании одного из столичных университетов.

Молодой человек и не подумал, что подлинность документов будет проверяться.

Позже выяснилось, что горожанин в списках выпускников учебного заведения не значится, и диплом об окончании вуза ему не выдавался.

По факту начато досудебное расследование по частям 1 и 5 уголовной статьи «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».