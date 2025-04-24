Увидели на сцене, чтобы задуматься в жизни

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Более 700 старшеклассников и учащихся колледжей Усть-Каменогорска посмотрели драматическую остросоциальную постановку об опасности легких денег.

фото ДП ВКО

Инициатором постановки «Таңдау» выступил областной департамент полиции, автором сценария и режиссером стал актер областного молодежного театра Жантай Турусбеков. Все роли сыграли слушатели городской школы сценического мастерства «Самға».

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, в центре сюжета лежит судьба молодого человека, который оказался перед выбором между спортом и преступностью, надеждой и падением. От того, какой путь выберет парень, зависит будущее не только его самого, но и его родителей, близких, друзей. С помощью художест­венных приемов режиссер смог превратить постановку в откровенный, честный диалог со зрительным залом.

«Спектакль несет в себе призыв к молодежи помнить о моральных ценностях и не сворачивать на кривую дорожку, – отметили в департаменте. – Бывает, что такой выбор сделать непросто, всегда есть соблазн легких денег. Театральное искусство – один из креативных способов поговорить с молодежью на тему закона и порядка. Причем поговорить доступно, убедительно, без нравоучений».

#Усть-Каменогорск #постановка #Таңдау #Самға

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