Спорт Уже видны фавориты 19 июля 2022 г. 2:45 Аскар Бейсенбаев Наиболее результативной командой группового раунда является «Тараз», уже забивший десять и пропустивший всего три мяча. В минувшие выходные завершился розыгрыш второго тура Кубка Казахстана по футболу, в котором участвуют как клубы Премьер-лиги, так и представители Первой лиги. Напомним, что 16 команд разделены на 4 группы, а победитель турнира попадет во второй квалификационный раунд следующего сезона Лиги конференций УЕФА. Итак, в минувшую пятницу в столице «Астана» принимала карагандинский «Шахтер» и добилась победы с крупным счетом 5:2, а алматинский «Кайрат» на выезде вырвал победу у «Атырау» – 3:2. В субботу в Петропавловске местный «Кызыл-Жар» потерпел поражение от кызылординского «Кайсара» – 1:2, костанайский «Тобол» на своем поле в принципиальном поединке одолел «Актобе» – 2:1, ну и результативностью при своих болельщиках вновь блеснул «Тараз», на этот раз разгромивший «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 4:2. Стоит отметить, что коллектив, представляющий Жамбылскую область, является сейчас самой результативной командой турнира. В воскресенье прошли еще три поединка. Так, в Туркестане «Туран», не дав ни единого шанса талдыкорганскому «Жетысу», победил с «сухим» счетом 3:0, в Шымкенте «Ордабасы» добился уверенной победы над гостившим у него «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:0, и в Уральске «Акжайык» отпраздновал победу над актауским «Каспием» со счетом 3:1. Группа А КОМАНДА М П Н П М О 1. «Кайрат» 2 2 0 0 5–2 6 2. «Атырау» 2 1 0 1 3–3 3 3. «Ордабасы» 2 1 0 1 2–2 3 4. «Аксу» 2 0 0 2 0–3 0 Группа В КОМАНДА М П Н П М О 1. «Кайсар» 2 2 0 0 3–1 6 2. «Акжайык» 2 1 0 1 3–2 3 3. «Кызыл-Жар» 2 0 1 1 2–3 1 4. «Каспий» 2 0 1 1 2–4 1 Группа С КОМАНДА М П Н П М О 1. «Тараз» 2 2 0 0 10–3 6 2. «Мактаарал» 2 1 0 1 5–6 3 3. «Тобол» 2 1 0 1 3–7 3 4. «Актобе» 2 0 0 2 3–5 0 Группа D КОМАНДА М П Н П М О 1. «Астана» 2 1 1 0 5–2 4 2. «Шахтер» 2 1 0 1 6–5 3 3. «Туран» 2 1 0 1 3–4 3 4 «Жетысу» 2 0 1 1 0–3 1 Пред. След. Пред. След.