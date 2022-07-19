Спорт
Уже видны фавориты
Аскар Бейсенбаев

Наиболее результативной командой группового раунда является «Тараз», уже забивший десять и пропустивший
всего три мяча.

В минувшие выходные завершился розыгрыш второго тура Кубка Казахстана по футболу, в котором участвуют как клубы Премьер-лиги, так и представители Первой лиги. Напомним, что 16 команд разделены на 4 группы, а победитель турнира попадет во второй квалификационный раунд следующего сезона Лиги конференций УЕФА.

Итак, в минувшую пятницу в столице «Астана» принимала карагандинский «Шахтер» и добилась победы с крупным счетом 5:2, а алматинский «Кайрат» на выезде вырвал победу у «Атырау» – 3:2.

В субботу в Петропавловске местный «Кызыл-Жар» потерпел поражение от кызылординского «Кайсара» – 1:2, костанайский «Тобол» на своем поле в принципиальном поединке одолел «Актобе» – 2:1, ну и результативностью при своих болельщиках вновь блеснул «Тараз», на этот раз разгромивший «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 4:2. Стоит отметить, что коллектив, представляющий Жамбылскую область, является сейчас самой результативной командой турнира.

В воскресенье прошли еще три поединка. Так, в Туркестане «Туран», не дав ни единого шанса талдыкорганскому «Жетысу», победил с «сухим» счетом 3:0, в Шымкенте «Ордабасы» добился уверенной победы над гостившим у него «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:0, и в Уральске «Акжайык» отпраздновал победу над актауским «Каспием» со счетом 3:1.

Группа А

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Кайрат» 2 2 0 0 5–2 6

2. «Атырау» 2 1 0 1 3–3 3

3. «Ордабасы» 2 1 0 1 2–2 3

4. «Аксу» 2 0 0 2 0–3 0

Группа В

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Кайсар» 2 2 0 0 3–1 6

2. «Акжайык» 2 1 0 1 3–2 3

3. «Кызыл-Жар» 2 0 1 1 2–3 1

4. «Каспий» 2 0 1 1 2–4 1

Группа С

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Тараз» 2 2 0 0 10–3 6

2. «Мактаарал» 2 1 0 1 5–6 3

3. «Тобол» 2 1 0 1 3–7 3

4. «Актобе» 2 0 0 2 3–5 0

Группа D

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Астана» 2 1 1 0 5–2 4

2. «Шахтер» 2 1 0 1 6–5 3

3. «Туран» 2 1 0 1 3–4 3

4 «Жетысу» 2 0 1 1 0–3 1

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