В 2 регионах Казахстана сохраняется рост заболеваемости корью

В целом эпидемиологическая ситуация по кори в стране стабилизируется, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

В январе по сравнению с декабрем прошлого года заболеваемость корью снизилась на 8%.

– Снижение заболеваемости отмечается в семи регионах (Алматинская, Жетысуская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Туркестанская области), стабильная ситуация в 11 регионах и рост заболеваемости сохраняется в Актюбинской и Атырауской областях. В рамках кампаний дополнительной массовой иммунизации охвачено вакцинацией против кори более 1,2 млн. детей, – говорится в сообщении.

В 2023 году более 700 тысяч детей привиты против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и более 210 тысяч детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию, привиты в рамках наверстывающей иммунизации.

Ведущим экспертом по иммунопрофилактике Европейского регионального офиса ВОЗ Сидхарта Датта, принимаемые в республике противоэпидемические меры против кори признаны соответствующими рекомендациям ВОЗ. Вместе с тем, успех программы иммунизации в стране зависит от каждого гражданина.

В Минздраве обращают внимание на необходимость своевременной иммунизации детей. В случае отсутствия вакцинации, рекомендуется принять меры по получению прививки в медорганизации по месту прикрепления. При возникновении симптомов заболевания кори обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.