В 4 областях ограничили движение для всех видов транспорта

По состоянию на 18.00 часов 19 февраля, в связи с ухудшением погоды, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 автодорогах республиканского значения в 4 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км.
1. «Алматы-Ташкент-Термез» село Кенен - село Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай (для всех видов);
Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км.
1. «Ушарал-Достык» - станция Коктума - станция Достык (для всех видов);
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км.
1. «Жезказган-Петропавловск» - граница области Улытау - город Аркалык (для всех
видов)
Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км.
1. «Жезказган-Петропавловск» - поселок Улытау - граница Костанайской области (для всех видов)