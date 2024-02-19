В 4 областях ограничили движение для всех видов транспорта

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По состоянию на 18.00 часов 19 февраля, в связи с ухудшением погоды, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 автодорогах республиканского значения в 4 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»  

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км.

1.  «Алматы-Ташкент-Термез» село Кенен - село Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай (для всех видов);  

Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км.  

1. «Ушарал-Достык» - станция Коктума - станция Достык (для всех видов); 

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км.  

1. «Жезказган-Петропавловск» - граница области Улытау - город Аркалык (для всех 
видов) 

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км. 

1. «Жезказган-Петропавловск» - поселок Улытау - граница Костанайской области (для всех видов) 

#дороги #непогода

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