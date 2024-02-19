В 4 областях ограничили движение для всех видов транспорта

По состоянию на 18.00 часов 19 февраля, в связи с ухудшением погоды, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 автодорогах республиканского значения в 4 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»