В 9 областях ограничено движение транспорта из-за непогоды

Транспорт
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На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники, передает Kazpravda.kz

Фото: BaigeNews.kz

По состоянию на 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.

Область Абай – 2 автодороги общей протяженностью 411 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. «Омск-Майкапшагай» - с.Калбатау-с.Богас

2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» - г.Аягоз-с.Богас

Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха)

1. «Подъезд к турбазе Алма-Тау»

2. «Алматы-Ташкент-Термез» - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.

Восточно-Казахстанская область – 4 автодорог общей протяженностью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин)

1. «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» - п.Белоусовка-г.Риддер.

2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-

Рахмановские ключи» - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи,

3. «Омск-Майкапчагай» - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал-

гр.КНР.

4. «Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол» - с.Дайыр-с.Маркакол.

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км (снег, метель ветер, ограничение видимости)

1. «Алматы- Ташкент-Термез» - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен

- с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай)

участка

Область Жетысу – 2 автодороги общей протяженностью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. «Ушарал-Достык» - ст.Коктума-ст.Достык

2. «Сарыозек-Коктал» - перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО «РСУ-

1»)

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. «Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская область - г.Аркалык

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)

1. «Кызылорда-Павлодар» - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты

Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости)

1. «Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-

Рощинское» - с.Возвышенка-с.Рощинское

2. «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)» -

с.Кишкенеколь-гр.РФ

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости)

1. «Жезказган-Петропавлоск» - п.Улытау-гр.Костанайской обл.

На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.

#непогода #закрытие дорог

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