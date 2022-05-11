Скриншот с видео
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В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте

Агентство РК по финансовому мониторингу начало служебное расследование по факту получения телесных повреждений одним из сотрудников Департамента экономических расследований по городу Шымкенту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«АФМ сообщает, что 8 мая 2022 года управлением полиции Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником Департамента экономических расследований по городу Б.Е. Ахметжановым», – рассказали в ведомстве.  

Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Kozachkov offside. Источник утверждает, что вторым участником конфликта является оперуполномоченный по ОВД департамента собственной безопасности Агентства по финмониторингу. Также в Telegram-канале сообщается, что в результате падения с лестницы Ахметжанов получил черепно-мозговую травму и госпитализирован в больницу Шымкента.

По данному факту департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.

На период его проведения руководитель Департамента экономических расследований по Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности, уточнили в агентстве.

 

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