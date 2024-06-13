В акимате определились с названием для нового района Астаны

Столица
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Столичный акимат сделал заявление относительно названия нового, шестого района города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакена Есиркепа, в Астане с момента начала работы по созданию шестого административного района путем деления Алматинского района на два поступили различные предложения относительно его названия. Прошло специальное совещание с представителями интеллигенции, учеными-историками и общественными деятелями по названию шестого района. На встрече был высказан ряд предложений.

«Мы углубились в исторический, содержательный подтекст каждого предложения. Из примерно 15 озвученных предложений мы вынесли на рассмотрение городской ономастической комиссии четыре основных варианта, выделенных подавляющим большинством голосов. Каждое название имеет свою специфику, историческую основу. Это были четыре предложения – Сарайшык, Туран, Сауран, Жеруйык.

После определения границ нового района мы провели заседание городской ономастической комиссии, обсудили и проголосовали вместе с членами комиссии за одно из 4 вышеуказанных предложений. Общим решением членов комиссии мы остановились на присвоении наименования Сарайшык новому району», - сказал Сакен Есиркеп.

Он отметил значение названия Сарайшык.

«Все знают, какое значение имеет Сарайшык. Средневековый город когда-то был столицей Золотой Орды, а затем Казахского ханства. Этот город был одним из крупнейших торговых центров вдоль Великого Шелкового пути. По достоверным данным, Сарайшык соединил основные сухопутные караванные пути из европейских стран и Золотой Орды в хорезмские города, Индию, Ирак и Китай. Сарайшык имел большое значение не только как торговый, но и как культурный, экономический и политический центр.

В Сарайшыке похоронены несколько ханов и исторических деятелей Золотой Орды, а также знаменитый Касым-Хан. Расположен в западной части современного Казахстана, вдоль реки Жайык, в 45 километрах от города Атырау. В этом году мы отмечаем 800-летие улуса Джучи. А Сарайшык – это именно тот крупный город, который стал одним из центров этого великого улуса», - пояснил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела.

Он также сообщил, что каждый район столицы носит топонимические названия.

«Пять современных районов Астаны имеют топонимические названия, относящиеся к каждому региону Казахстана. Например, Алматы находится на юго-востоке, а Байконыр - на юго-западе. В то время как Сарыарка охватывает весь центр Казахстана, Нура охватывает Карагандинскую, Акмолинскую области, начиная с Каркаралинска. Река Есиль охватывает Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области. В этой связи, мы знаем, что введение названия крупного исторического города западной части Казахстана в городской район имеет большое содержательное, идейное, объединяющее нацию значение. В этой связи просим поддержать предложение о присвоении наименования Сарайшык новому шестому району Астаны», - заключил руководитель управления.

 

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