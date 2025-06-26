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Кроме столицы, в эту категорию также вошли Алматы, Караганда, Актобе, Темиртау, Сатпаев, Петропавловск и Талгар. Главным критерием для оценки служили годовые индексы загрязнения атмосферы (ИЗА). В прошлом году по этому показателю главный город страны возглавил печальный список — его ИЗА достиг 11.

Главными загрязняющими веществами в воздухе Астаны являются сероводород, оксид углерода, оксид и диоксид азота, озон, пыль. Превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК) по озону в прошлом году наблюдалось в 3,2 раза, по мелкодисперсной пыли — в 1,8 раза. Максимальные разовые значения ПДК в течение года были намного выше: сероводород — 11,3 ПДК, озон — 7 ПДК, взвешенные частицы РМ диаметром 2,5 микрона — 6,7 ПДК, диоксид азота — 4,9 ПДК, диоксид серы — 4 ПДК, оксид азота — 2,5 ПДК, оксид углерода — 3,2 ПДК. Таких случаев, когда экодатчики фиксировали максимальный уровень загрязнения по тому или иному веществу, в течение года насчитывались десятки тысяч.

В помесячной динамике экологи «Казгидромета» используют следующие индикаторы: стандартный индекс загрязнения (СИ) и показатель наибольшей повторяемости (НП). В январе–мае этого года сочетание этих двух индикаторов свидетельствовало о повышенном и высоком уровне загрязнения.

Несмотря на то, что Астана не имеет сложно преодолимых экобарьеров, как, например, Усть-Каменогорск, где металлургические заводы работают в границах города, столица идёт по пути экологически перегруженного мегаполиса. Высокий уровень загрязнения здесь наблюдается не только зимой, когда работают теплоэлектростанции и дымит частный сектор, но также весной и летом.

Этот тезис подтверждают, в том числе, данные международного мониторинга. Швейцарская компания IQAir, собирающая информацию о загрязнении атмосферы мелкодисперсной пылью, опубликовала отчёт о ситуации в Астане за 2024 год. На графике видно, что наиболее высокий уровень загрязнения воздуха столицы пылью наблюдается осенью и зимой — до 26 мкг на куб. метр, а в летние месяцы фиксируется резкое снижение — до 7,5.

Однако радоваться нечему. Согласно методологии сбора данных IQAir, воздух можно считать чистым, если содержание пыли не превышает 5 мкг на куб. метр. В Астане же летом этот показатель начинается от 7,5 и доходит до 8,4 мкг, то есть превышает норматив в 1,5 раза. Осенью кратность превышения составляет 2-3 раза, зимой — 3–5 раз.

Новая экологическая реальность Астаны — «зимой очень грязно, летом просто грязно» — свидетельствует о том, что стационарные источники, дающие 138,7 тыс. тонн выбросов в год, перестали играть решающую роль в загрязнении атмосферы города. На первое место выходит транспорт.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на начало июня в Астане было зарегистрировано 468,4 тыс. автомобилей. В сравнении с 2024 годом их число выросло на 20,3% — или на 78,9 тыс. единиц. Наиболее активный ежегодный прирост автопарка наблюдается с 2022 года. Отметим, эта динамика коррелирует с миграционными тенденциями столицы: в главный город страны переезжают внутренние мигранты из регионов, часть из них — автомобилисты.

Каждый пятый автомобиль, передвигающийся по дорогам Астаны, имеет устаревшую систему очистки выхлопных газов и фактически относится к автохламу. Из 468,4 тыс. зарегистрированных авто более 98,7 тыс. — старше 20 лет. Доля автопарка старше 10 лет также очень велика — 43,8%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы, что говорит о крайне медленном обновлении парка в целом. По городу до сих пор ездят более 2,6 тыс. автобусов старше 20 лет — это 29% от всего парка автобусов города.