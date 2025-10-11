Накануне на пульт оператора «112» поступило сообщение: в городе Аксу Павлодарской области мужчину засыпало землей во время проведения земляных работ, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Как установлено, на территории одного из ТОО, расположенного по улице Промышленной, при выполнении земляных работ произошёл обвал грунта, в результате под завалом оказался мужчина 1998 года рождения.

Спасатели через образовавшееся отверстие в водопроводном колодце пострадавшему оперативно подали кислород с помощью специального оборудования. Параллельно велись спасательные работы по его освобождению из-под земли.

После успешно завершённой спасательной операции мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.