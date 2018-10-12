В Актау объяснили издевательства над обмотанным скотчем подростком: мальчика так поздравили

Общество
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Фото с сайта lada.kz
Стали известны подробности инцидента, который произошел в Актау на территории школы №8, где учащиеся привязали к столбу сверстника и обкидали его яйцами, сообщает Lada.kz.

По факту инцидента в актауском городском отделе образования провели совещание с заместителями директоров школ и школьными психологами. В ведомстве объяснили, что ученики восьмого класса таким образом поздравили друга с днем рождения. 

"Ребята справляли день рождения таким образом. Они обмотали его скотчем 14 раз вокруг столба, потому что ему исполнялось 14 лет, и их же одноклассник снял происходящее на видеокамеру, и данная видеозапись распространилась по WhatsApp. Это был сюрприз. Во всех социальных сетях сейчас такие сюрпризы подростки устраивают. Это пришло к нам из Европы, где модно таким образом справлять дни рождения. Но мы собрались с заместителями директоров школ по воспитательной работе, чтобы дети так больше не делали, и проявляли взаимоуважение друг к другу. Со стороны родителей никаких жалоб на сегодняшний день ни директору, ни в городской отдел образования не поступало. Но в соцсетях активно все обсуждают эту тему, она вызвала резонанс, поэтому родители будут привлечены к ответственности", - сказала руководитель актауского городского отдела образования Светлана Тулебаева.

Дело рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних, которая пройдет на следующей неделе.

"Мальчик был согласен, чтобы его так поздравили. Но после последнего удара яйцом ему было больно, поэтому он заплакал. По учебно-воспитательной части данная школа стоит наравне с передовыми школами. Здесь есть призеры олимпиад, обладатели золотых медалей. Но это же дети, и сейчас среди молодежи это модно - таким образом поздравлять друг друга. Сами ученики, которые кидали яйца в одноклассника, не думали, что будет такой ажиотаж. Они учатся на четверки и пятерки. Дети хорошие", - отметила Светлана Тулебаева.

Родителей учеников привлекут к административной ответственности по статье 127 кодекса об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей по воспитанию. По решению суда им может грозить штраф до 15 месячных расчетных показателей (36 075 тенге). Об этом сообщила инспектор ювенальной полиции департамента внутренних дел Мангистауской области Эльмира Касанова.

"В целях недопущения таких правонарушений мы провели ряд профилактических мероприятий, провели профилактические беседы с детьми и родителями. Данный материал мы направляем на комиссию по защите прав детей при акимате Актау. В этой школе закреплен школьный инспектор, который проводит беседы, ходит по классам. Школа характеризуется положительно, здесь нет учеников, которые стоят на учете в полиции, и совершивших правонарушения и преступления тоже нет", - отметила Эльмира Касанова.

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