В Актау объявили ЧС в связи с обмелением Каспийского моря

Чрезвычайное положение объявлено на 30 дней, но при необходимости может быть продлено еще, отметили в акимате.

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В акимате Актау прошел брифинг по чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с обмелением Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Решением комиссии местного масштаба объявлено чрезвычайное положение. Из-за обмеления воды моря существует риск того, что вода не поступит в достаточном количестве для нужд преприятия ТОО "МАЭК".

"Чрезвычайное положение объявлено на 30 дней, но при необходимости может быть продлено еще", - сказал глава Актауского городского УЧС Жандос Кенжебаев.

Чрезвычайная ситуация природного характера местного значения объявлена с целью предупреждения, то есть предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в городе в будущем, пояснил спикер.