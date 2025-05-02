В преддверии праздника 9 Мая военнослужащие части 6656 Национальной гвардии РК организовали в Актау трогательную акцию, посвящённую памяти о Великой Победе. Под окнами дома труженика тыла Бориса Антоновича Дашковского 29 апреля прозвучали знаменитые песни военных лет.

Скрин с видео

Оркестр воинской части исполнил для ветерана и жителей дома легендарные мелодии «День Победы», «Катюша», а также ряд современных композиций. Борис Антонович тепло встречал гостей и принимал поздравления от военнослужащих, соседей и представителей общественности. Это музыкальное поздравление стало выражением глубокой благодарности ветеранам и труженикам тыла за их бесценный вклад в Победу.

Борис Антонович Дашковский родился в 1930 году в Херсонской области (Украина). В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, он уже трудился в тылу, приближая Победу. С 1958 года Борис Антонович живёт в Актау, являясь уважаемым членом местного сообщества.

Как отметили организаторы мероприятия, подвиг тружеников тыла — это ежедневное мужество, вера и огромный труд ради мира на земле.

Воинская часть 6656 Национальной гвардии Республики Казахстан выразила искреннюю признательность всем участникам акции, подчеркнув, что подобные встречи станут доброй традицией и продолжатся в будущем.