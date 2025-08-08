В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев

Экология
217
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В посадке деревьев приняли активное участие более 100 сотрудников ботанического сада и специалисты ТОО «Green City Aktau»

Фото: ЦОК Мангистауской области

В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» на прилегающей территории Мангистауского экспериментального ботанического сада высажено 250 деревьев, сообщает Kazpravda.kz по информации Центра общественных коммуникаций

Акция была организована по инициативе областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования с целью улучшения экологической обстановки в регионе и увеличения количества зеленых насаждений.

- Сегодня при поддержке нефтегазового месторождения «Дунга» на территории ботанического сада высажено 250 деревьев. Это по 100 саженцев айланта и кельрейтерии, 50 саженцев гледичии. Все посаженные деревья доставлены в контейнерах с собственным грунтом. Этот метод позволяет высаживать саженцы в любое время года. Айлант, келрейтерия и гледичия – неприхотливые в уходе виды деревьев, устойчивые к пустынному и полупустынному климату. В рамках проекта Научного фонда мы внедрили аналогичный современный подход. Саженцы, выращенные в контейнерах, обладают мощной корневой системой и устойчивы к дефициту воды. При своевременном поливе и рыхлении почвы они будут хорошо расти и быстро адаптироваться, – отметила Акжунис Иманбаева, заведующая Мангистауским экспериментальным ботаническим садом.

Вместе с тем Тансулу Елемешова, садовник ТОО «Green City Aktau», отметила, что довольна своим участием в посадке деревьев.

– Такие добрые начинания способствуют улучшению экологии региона. Я рада видеть, как в пустыне становится больше зелени. Верю, что посаженные сегодня деревья завтра станут тенистыми садами и принесут пользу жителям, – говорит Тансулу Елемешова.

По словам экспертов, подобная работа будет продолжена и в дальнейшем, озеленение региона будет постепенно активизироваться.

#Актау #деревья #саженцы

