В Актау застройщица продавала одни и те же квартиры по 9 раз
В Актау начали расследование в отношении застройщика, который перепродавал одни и те же квартиры по несколько раз. Заявления уже написали 60 человек. По их подсчетам, хозяйка строительной компании задолжала полтора миллиарда тенге. Обманутые вкладчики пришли в акимат, чтобы узнать, как вообще начал строиться дом без единого разрешения,сообщает Ktk.kz.
По информации телеканала, попасть в зал заседаний на встречу с чиновниками все желающие смогли с большим трудом. Обманутых дольщиков было так много, что просто не хватило мест. Людей волновало, как могло начаться строительство дома без разрешения и контроля со стороны властей. Ответов на все вопросы несостоявшиеся новоселы так и не услышали.
Как стало известно, хозяйка строительной фирмы умудрилась перепродать одни и те же квартиры по девять раз и на сегодняшний день должна уже полтора миллиарда тенге. Но отправлять ее в тюрьму люди не хотят. Тогда, говорят, точно не увидят ни квартир, ни денег. В полиции все же возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
"В настоящее время поступило порядка 60 заявлений, 17 лиц опрошены в качестве потерпевших. Производится выемка всех необходимых документов, в частности, это договоры, бухгалтерская документация. Будет произведена соответствующая судебно-бухгалтерская экспертиза, на основании которой будут сделаны соответствующие выводы", - сказал прокурор Актау Берик Кулмагамбет.
Оказалось, что только за последние полгода Сангуль Аманжолову уже дважды штрафовали за отсутствие разрешительных документов на строительство. Но почему после этого стройку не приостановили, дольщики понять не могут. Чиновники же заверяют, что хозяйка самовольно возобновляла работы. Правда, так ничего и не закончила.
Сангуль Аманжолова сейчас под подпиской о невыезде. Она настаивает на том, что причиной неоднократной перепродажи квартир стал сбой компьютера. Чиновники пообещали дольщикам рассмотреть варианты помощи. Пострадавшие же продолжают выплачивать кредиты за первоначальные взносы и жить при этом в съемном жилье.