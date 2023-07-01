Мусорный полигон горит в Актобе

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщили о тушении пожара на мусорном полигоне в Актобе, передает Kazpravda.kz .

Фото: diapazon.kz

По данным ДЧС, 30 июня в 22:16 поступило сообщение о тлении мусора в районе полигона ТБО.

"В тушении задействовано 45 сотрудников и 22 единицы техники местных исполнительных органов, пожарных частей и ТОО "Табыс Актобе". Ведутся работы по тушению тлеющего мусора и засыпке огня песком", - проинформировали в департаменте.

Как отмечает городской портал "Диапазон", огонь на мусорном полигоне пылает, несмотря на дождь.

"В этом году уже был крупный пожар, тогда город окутал смог. Вопрос обещают решить в этом году, засыпав мусорный полигон", - пишет издание.

"Сегодня был дым, через пару часов вот так разгорелось! Пожарные тушат сейчас. Ветер дует в сторону поселка Курайли, рекомендуем жителям закрыть окна. Судя по прогнозу, ночью ветер будет меняться, и дым уже пойдет в сторону города. Поэтому актюбинцам тоже советуем не оставлять на ночь окна открытыми", – рассказал волонтер "Актобе, дыши!" Евгений Лазарчук.