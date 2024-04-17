В Актобе завели уголовное дело по незаконному перечислению 45 млн тенге на дороги

Прокуратура Актобе установила факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожных разметок по дорогам города, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Актюбинской области

Так, в 2023 году между КГУ «Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий» и одним ТОО заключен договор о проведении разметок на дорогах города Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге

После завершения всех работ указанная сумма была оплачена полностью.

В соответствии с условиями договора, в течение гарантийного срока, 3-х месяцев, товарищество обязано за свой счет восстанавливать нарушенные разметки.

«Однако проверкой установлено, что центр незаконно перечислил товариществу 45,5 млн тенге, за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока. Принимая во внимание вышеуказанное, прокуратурой города Актобе начато досудебное расследование по ч.1 ст.361 УК (злоупотребление должностными полномочиями)», - говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело для производства досудебного расследования и принятия процессуального решения, передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.