В Актобе создана компания для решения проблем дольщиков

Фото: акимат Актюбинской области

Для завершения строительства проблемных объектов при городском акимате создано ТОО "Ақтөбе құрылыс компаниясы".

"При создании ТОО "Ақтөбе құрылыс компаниясы" был изучен опыт ТОО "Елорда құрылыс компаниясы". Цель создания предприятия - введение в эксплуатацию объектов, строительство которых остановилось, решение вопроса дольщиков. Теперь необходимо разработать Дорожную карту с учетом участия предприятия. При этом во всем строго должна соблюдаться законность. Также необходимо провести встречи с дольщиками, объяснить, какие работы ведутся, решать вопрос с их участием", - сказал аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

В Актобе более 540 граждан передали недобросовестным застройщикам свыше 3,5 млрд тенге.

По словам акима Актобе Азамата Бекета, чтобы завершить строительство домов за счет бюджетных средств, необходимо решение суда по признанию пострадавших и установлению виновных лиц.

На данный момент в отношении руководителей всех 11 проблемных объектов долевого строительства возбуждены уголовные дела. По пяти объектам дела уже направлены в суд, по остальным ведется следствие. Кроме того, к завершению строительства 6 объектов из 11 привлечены инвесторы.