Токаев: Загрязняющие природу и улицы граждане должны отвечать по закону

надо, чтобы забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев упомянул о проведении с весны текущего года общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz

«Как вам известно, в стране проходит общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан». Это созидательное начинание сплотило граждан. За несколько месяцев в акции приняло участие около 3 млн человек, которые навели порядок в сотнях тысячах дворов, собрали более одного миллиона тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняется новая культура, новая общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о Родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации», - сказал глава государства.

Президент отметил, что это не временная акция, данный важный проект должен продолжаться круглый год, поскольку, «откровенно говоря, некоторые безответственные граждане по-прежнему загрязняют природу, улицы».

«За такие действия эти люди должны отвечать по закону. Другими словами, надо, чтобы забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого. У нашей нации очень много хороших качеств. К примеру, за рубежом нас знают как гостеприимный и доброжелательный народ. Стремление к чистоте и порядку точно так же должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера», – продолжил Токаев.

Он добавил, что за качественное проведение акции «Таза Қазақстан» в регионах непосредственно ответственны акимы, которые должны разъяснить людям ее огромную важность и правильно организовать работу.