В Алматы обсудили реализацию инициатив Национального курултая

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Основной темой обсуждения стали меры по эффективной реализации ключевых инициатив, озвученных главой государства на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года.

Как отметил Ерболат Досаев, выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае является всеобъемлющим, оно затрагивает все важнейшие сферы – от экономики и социальной политики до духовного развития казахстанского общества.

К 40-летию Независимости главой государства обозначены четыре стратегических направления, определяющих будущее страны: цифровизация и развитие искусственного интеллекта, энергетики и поддержка агропромышленного сектора, а также повышение качества человеческого капитала. Участники заседания обсудили, как эти приоритеты будут реализованы в Алматы.

Ерболат Досаев рассказал о системных решениях, которые предпринимаются в городе, в целях обеспечения устойчивого роста экономики и создания прочной основы для социальных преобразований, повышения качества жизни граждан и формирования современной инфраструктуры.

По его словам, Алматы является экономическим центром страны, формируя более 20% национальной экономики и обеспечивая четверть всех доходов Казахстана. Городу Алматы – золотой колыбели нашей независимости - уделяется особое внимание со стороны президента страны, которым поставлены масштабные задачи по становлению Алматы как передового мегаполиса, отметил Ерболат Досаев.

Также в числе приоритетных вопросов, стоящих перед городским акимато, - развитие IT-сектора и креативных индустрий, которые становятся двигателем новой экономики: более 52% объема всех IT-услуг страны приходится на Алматы.

В сфере социальной инфраструктуры акцент сделан на здравоохранение. В 2025 году финансирование отрасли увеличится на 26% до 70,5 млрд тенге. Планируется строительство 28 новых медицинских объектов, включая больницы, перинатальные центры и поликлиники. Также в мае т.г. планируется открытие Национального инфекционного научного центра — ведущей площадки для медицинских исследований в Центральной Азии.

На заседании общественного совета эксперты выразили поддержку ключевым инициативам, озвученным главой государства.

«Национальный курултай поставил перед страной амбициозные задачи в области науки и технологий. В этом контексте Алматы как крупнейший образовательный и научный центр Казахстана играет ключевую роль. Сегодня в городе сосредоточены более 50 вузов, ведущие исследовательские институты и лаборатории. Однако важно не только сохранять этот потенциал, но и создавать условия для интеграции науки с бизнесом, чтобы разработки наших ученых находили практическое применение в реальном секторе экономики. В этом направлении важным шагом является создание научно-исследовательских кластеров, которые позволят вывести науку Алматы на новый уровень», - сказал член Национального курултая, президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

В свою очередь директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», член национального курултая Андрей Чеботарев подчеркнул, что Национальный курултай – это не просто площадка для дискуссий, а инструмент политической модернизации Казахстана.

«Алматы как крупнейший мегаполис страны исторически является центром общественной активности и формирования гражданских инициатив. Сегодня перед нами стоит задача не только сохранить этот потенциал, но и создать эффективные механизмы взаимодействия общества и власти. Открытость государственного управления, расширение общественного контроля, повышение политической культуры – эти вопросы актуальны как на национальном уровне, так и для Алматы. В этом смысле город может стать модельной площадкой для внедрения новых демократических стандартов управления», - отметил Андрей Чеботарев.

Эксперты также затронули тему экологии, в том числе и проведение масштабной кампании «Алматы – наш общий дом», которая реализуется в рамках республиканской программы «Таза Казақстан».

«Президент обозначил защиту экологии как один из ключевых приоритетов, и Алматы уже движется в этом направлении. В рамках программы «Алматы – наш общий дом» за последние два года высажено более 400 тыс. деревьев, активно обновляется коммунальная инфраструктура – только в этом году модернизировано 60% парка мусоровозов. Кроме того, внедряется система раздельного сбора отходов, что является важным шагом в формировании экологически ответственного общества. Эти меры уже дают результат, и их системное продолжение поможет улучшить качество жизни в городе», - сказала председатель общественного совета г. Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева.

Подводя итоги, Ерболат Досаев подчеркнул, что для успешной реализации задач необходима активная совместная работа государственных структур, экспертного сообщества и гражданского общества.