В Алматы ограничат этажность новостроек

О новых требованиях по застройке Алматы рассказал заместитель акима города Мухит Азирбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РСК Алматы.
По его словам, новые правила застройки были приняты в прошлом году с учетом сохранения исторического центра. В них внедрено и обязательство застройщиков жилых комплексов по обеспечению школами, детсадами и другой инфраструктурой в шаговой доступности.
"Ограничивается высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Также запрещается строительство малоэтажных ЖК на горных склонах", – проинформировал он.
В числе причин ограничения высотности жилых зданий замакима отметил следующее:
- отсутствие характерного облика новой застройки с применением типов жилых зданий, не учитывающей ни природных условий, ни архитектурных традиций города;
- необходимость сохранить и выявить уже существующие архитектурно-ландшафтные достопримечательности;
- создание и формирование комфортного пространства;
- высокая плотность жилой застройки в предгорной части города;
- отсутствие требуемого уровня социальной и транспортной инфраструктуры;
- отсутствие нормативных требований к эксплуатации и обслуживанию высотных жилых зданий в различных ситуациях, в том числе и в части безопасности.
В связи с этим предельные параметры высоты зданий в указанных районах предлагается возводить не более 5 и 9 этажей.
Также спикер рассказал о дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилья.
"Принято решение по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда за счет бюджетных средств, за исключением домов, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора", – проинформировал замакима.
Он уточнил, что на данный момент в городе 1427 двухэтажных домов 1930-1975 годов постройки с истекшим сроком эксплуатации, в которых проживают более 60 тысяч горожан. Планируется снос 708 ветхих домов на 6 637 квартир и строительство 683 жилых домов на 34 605 квартир.
"Жители ветхих домов будут переселены в новый жилой фонд, а территории сносимого жилья используются для нужд города и формирования комфортной среды", – пояснил Азирбаев.