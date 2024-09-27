В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова

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Маргулан Бейсекенов

У дома, где жил первый министр обороны независимого Казахстана, состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске.

фото пресс-службы Министерства обороны

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, почтить память Героя Советского Союза, Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, скончавшегося 24 сентября 2013 года, пришли его дочь Айсулу Нурмагамбетова, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Департамента по делам обороны и курсанты Военного института Сухопутных войск, носящего его имя.

– Сагадат Кожахметович был одним из ярких представителей военной интеллигенции. Его высокий профессионализм сочетался с лучшими личностными качествами. Он был честным, скромным, сдержанным и порядочным во всем человеком. Своим самоотверженным служением Отчизне он снискал заслуженное уважение среди коллег. Мы будем помнить о нем всегда, – сказал председатель общественного объединения «Союз офицеров» генерал-майор Махмут Телегусов.

После церемонии возложения цветов к мемориальной доске по улице вдоль дома, где жил легендарный генерал, торжественным маршем прошли военнослужащие Десантно-штурмовых войск и курсанты военного вуза.

Следует отметить, что в годы создания суверенных государств среди министров обороны стран СНГ Сагадат Нурмагамбетов был единственным участником Великой Отечественной войны.

#Алматы #память #ВОВ #Сагадат Нурмагамбетов #мемориальная доска

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