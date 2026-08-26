В Алматы состоялось обсуждение книги «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз»

Литература
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы состоялся круглый стол, посвященный обсуждению новой книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз». Мероприятие прошло в Доме дружбы и собрало видных представителей науки, литературы и государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Модератором экспертной встречи выступил заместитель акима города Алматы, кандидат политических наук Абзал Нукенов. Открывая заседание, он отметил особую ценность президентского труда, подчеркнув, что глубокий опыт Главы государства в сфере внутренней и внешней политики придает каждому изложенному тезису исключительный вес. По словам заместителя акима, книга содержит ответы на множество актуальных вопросов, возникающих в практической деятельности управленцев, и служит надежным ориентиром при принятии ответственных решений. Он подчеркнул, что знакомство с этим трудом помогает лучше понять логику государственных реформ и исторический путь страны.

В завершение своего выступления заместитель акима сформулировал главную мысль:

«Я глубоко убежден, что мы не должны оставлять эти слова просто текстом на страницах книги. Важно применять их на практике в самых разных отраслях. Они могут служить ориентиром для людей всех возрастов, в первую очередь, для нашей молодежи и специалистов. Также следует отметить высокую прикладную значимость данного труда, его особую ценность в практическом применении».

Продолжил обсуждение известный государственный и общественный деятель, член Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. В своем выступлении он поделился размышлениями об эволюции взгляда политического лидера на судьбу народа и общество, а также вспомнил архивные исторические эпизоды.

«В книге видно, как будущий лидер страны впитывал в себя строгие принципы и исторический опыт через наставничество и события прошлых лет, начиная со времен своей работы в Китае.

И я, вспоминая свою работу редактором в газете «Егемен Қазақстан» в 1995 году, хочу отметить высокую ответственность Касым-Жомарта Токаева. Став министром иностранных дел в период становления демократии, он сразу же откликнулся на мою просьбу и оперативно подготовил программную статью для нашей газеты», – поделился воспоминаниями Нурлан Оразалин.

Дискуссия в рамках круглого стола также включила выступления других уважаемых участников встречи, среди которых были академик Зейнеп Базарбаева, президент казахстанского отделения ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Анар Фазылжан, и другие.

Напомним, что 5 августа вышел масштабный сборник выступлений, докладов и размышлений Главы государства с 1994 года по настоящее время. Книга включает 21 раздел о государственном управлении, верховенстве закона, цифровизации, молодежной политике, экологии и инициативе «Таза Қазақстан». Труд адресован широкой аудитории, интересующейся историей современного Казахстана.

#Алматы #книга #литература

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