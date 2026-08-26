В Алматы состоялось обсуждение книги «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз»

В Алматы состоялся круглый стол, посвященный обсуждению новой книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз». Мероприятие прошло в Доме дружбы и собрало видных представителей науки, литературы и государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Модератором экспертной встречи выступил заместитель акима города Алматы, кандидат политических наук Абзал Нукенов. Открывая заседание, он отметил особую ценность президентского труда, подчеркнув, что глубокий опыт Главы государства в сфере внутренней и внешней политики придает каждому изложенному тезису исключительный вес. По словам заместителя акима, книга содержит ответы на множество актуальных вопросов, возникающих в практической деятельности управленцев, и служит надежным ориентиром при принятии ответственных решений. Он подчеркнул, что знакомство с этим трудом помогает лучше понять логику государственных реформ и исторический путь страны.

В завершение своего выступления заместитель акима сформулировал главную мысль:

«Я глубоко убежден, что мы не должны оставлять эти слова просто текстом на страницах книги. Важно применять их на практике в самых разных отраслях. Они могут служить ориентиром для людей всех возрастов, в первую очередь, для нашей молодежи и специалистов. Также следует отметить высокую прикладную значимость данного труда, его особую ценность в практическом применении».

Продолжил обсуждение известный государственный и общественный деятель, член Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. В своем выступлении он поделился размышлениями об эволюции взгляда политического лидера на судьбу народа и общество, а также вспомнил архивные исторические эпизоды.

«В книге видно, как будущий лидер страны впитывал в себя строгие принципы и исторический опыт через наставничество и события прошлых лет, начиная со времен своей работы в Китае. И я, вспоминая свою работу редактором в газете «Егемен Қазақстан» в 1995 году, хочу отметить высокую ответственность Касым-Жомарта Токаева. Став министром иностранных дел в период становления демократии, он сразу же откликнулся на мою просьбу и оперативно подготовил программную статью для нашей газеты», – поделился воспоминаниями Нурлан Оразалин.

Дискуссия в рамках круглого стола также включила выступления других уважаемых участников встречи, среди которых были академик Зейнеп Базарбаева, президент казахстанского отделения ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Анар Фазылжан, и другие.

Напомним, что 5 августа вышел масштабный сборник выступлений, докладов и размышлений Главы государства с 1994 года по настоящее время. Книга включает 21 раздел о государственном управлении, верховенстве закона, цифровизации, молодежной политике, экологии и инициативе «Таза Қазақстан». Труд адресован широкой аудитории, интересующейся историей современного Казахстана.