У любви нет преград

В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь». Сценарий к этой картине талантливый спортсмен написал в роковом для него 2018 году.

Трагедия, произошедшая в Алматы, унесла жизнь выдающегося фигуриста и просто замечательного и талантливого парня. Денис был уникальной и разносторонней личностью. Помимо фигурного катания он занимался и другими видами спорта, включая теннис, акробатику, тхэквондо, каратэ, плавание, ходил в школу танцев и живописи. Спортсмен окончил пять классов музыкальной школы по фортепиано, пел в хоре. Но позже все же сделал выбор в пользу спорта.

Его любовь к музыке и творчеству постоянно находила отражение в фигурном катании. Например, на той же Олимпиаде в Сочи он представил на суд жюри и зрителей интересную программу, за хореографию которой отвечала не только канадский хореограф Лори Николь, но и сам Денис. Он всегда тщательно подбирал музыку, потому как был настоящим меломаном, знатоком как классики, так и многих современных музыкальных направлений.

Денис всегда умел удивлять в самом хорошем смысле этого слова. Вот и сценарий к недавно вышедшему фильму спортсмен написал для участия в конкурсе Screenlife Contest от кинокомпании Тимура Бекмамбетова. Конкурс, на котором Денис занял первое место, проходил в Москве.

Его увлечение кино стало неожиданностью даже для мамы спортсмена.

– Я не знала о процессе создания сценария. Денис это делал втайне, наверное. Я узнала о том, что он подал заявку на участие в конкурсе уже после того, как все произошло, – отметила Оксана Алексеевна.

Оксана Тен относится к тем женщинам, которые поддерживают своих детей целиком и полностью в их начинаниях, увлечениях и профессии. Она всегда была рядом с сыном, верила в него, делала все, чтобы он реализовался в фигурном катании. Если бы Денис выбрал музыкальный путь, то его мама, безусловно, сделала бы так, чтобы ее сын смог заниматься у лучших специалистов и, конечно же, вошел в число самых лучших музыкантов мира. Вот и фильм Дениса был запущен в работу по ее инициативе.

Нужно сказать, что картина пришлась по душе многим. На специальной премьере фильма собрались друзья, родные и близкие спортсмена.

Переписка в Сети, переросшая в любовь, – главная тема киноленты. Позже зритель понимает, что оба молодых человека являются людьми с особыми потребностями: она – глухонемая, а он – незрячий. В целом же это история о виртуальном пространстве, которое выравнивает шансы тех, кто ограничен физически с рождения, стирает географические и размывает ментальные границы. Фильм Дениса в очередной раз подтверждает то, что у любви нет преград.

Картина была снята в формате screenlife, где все действия происходят полностью на экране компьютера, планшета или смарт­фона. Исполнительным продюсером киноленты выступил наш соотечественник Игорь Цай, постпродакшн возглавил обладатель премии за лучший монтаж на фестивале SXSW Роберт Кун. Монтаж и все стадии постпродакшна проходили в нашей стране.

Созданная лента, вышедшая на большом экране спустя четыре года, позволила вновь восхищаться многогранностью таланта автора сценария. В широком прокате «Слепая любовь» будет с 28 июля.