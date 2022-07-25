Культура В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь» 25 июля 2022 г. 1:15 Юлия Миленькая У любви нет преград В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь». Сценарий к этой картине талантливый спортсмен написал в роковом для него 2018 году. Трагедия, произошедшая в Алматы, унесла жизнь выдающегося фигуриста и просто замечательного и талантливого парня. Денис был уникальной и разносторонней личностью. Помимо фигурного катания он занимался и другими видами спорта, включая теннис, акробатику, тхэквондо, каратэ, плавание, ходил в школу танцев и живописи. Спортсмен окончил пять классов музыкальной школы по фортепиано, пел в хоре. Но позже все же сделал выбор в пользу спорта. Его любовь к музыке и творчеству постоянно находила отражение в фигурном катании. Например, на той же Олимпиаде в Сочи он представил на суд жюри и зрителей интересную программу, за хореографию которой отвечала не только канадский хореограф Лори Николь, но и сам Денис. Он всегда тщательно подбирал музыку, потому как был настоящим меломаном, знатоком как классики, так и многих современных музыкальных направлений. Денис всегда умел удивлять в самом хорошем смысле этого слова. Вот и сценарий к недавно вышедшему фильму спортсмен написал для участия в конкурсе Screenlife Contest от кинокомпании Тимура Бекмамбетова. Конкурс, на котором Денис занял первое место, проходил в Москве. Его увлечение кино стало неожиданностью даже для мамы спортсмена. – Я не знала о процессе создания сценария. Денис это делал втайне, наверное. Я узнала о том, что он подал заявку на участие в конкурсе уже после того, как все произошло, – отметила Оксана Алексеевна. Оксана Тен относится к тем женщинам, которые поддерживают своих детей целиком и полностью в их начинаниях, увлечениях и профессии. Она всегда была рядом с сыном, верила в него, делала все, чтобы он реализовался в фигурном катании. Если бы Денис выбрал музыкальный путь, то его мама, безусловно, сделала бы так, чтобы ее сын смог заниматься у лучших специалистов и, конечно же, вошел в число самых лучших музыкантов мира. Вот и фильм Дениса был запущен в работу по ее инициативе. Нужно сказать, что картина пришлась по душе многим. На специальной премьере фильма собрались друзья, родные и близкие спортсмена. Переписка в Сети, переросшая в любовь, – главная тема киноленты. Позже зритель понимает, что оба молодых человека являются людьми с особыми потребностями: она – глухонемая, а он – незрячий. В целом же это история о виртуальном пространстве, которое выравнивает шансы тех, кто ограничен физически с рождения, стирает географические и размывает ментальные границы. Фильм Дениса в очередной раз подтверждает то, что у любви нет преград. Картина была снята в формате screenlife, где все действия происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона. Исполнительным продюсером киноленты выступил наш соотечественник Игорь Цай, постпродакшн возглавил обладатель премии за лучший монтаж на фестивале SXSW Роберт Кун. Монтаж и все стадии постпродакшна проходили в нашей стране. Созданная лента, вышедшая на большом экране спустя четыре года, позволила вновь восхищаться многогранностью таланта автора сценария. В широком прокате «Слепая любовь» будет с 28 июля.