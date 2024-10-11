В Алматы стартует теннисный турнир серии ATP 250

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Аскар Султан

Almaty Open 2024 впервые пройдет на «Алма­ты Арена» – это крупнейший ледовый дворец мегаполиса. В целом для Казах­стана это будет уже пятый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

фото ktf.kz

В этот раз организаторам удалось собрать поис­тине сильный состав по мировым меркам. В основной сетке будут играть сразу шесть игроков из топ-30: американцы Фрэнсис Тиа­фо (17-й номер в рейтинге АТР) и Себасть­ян Корда (19 АТР), француз Артур Фис (21 АТР), чилиец Алехандро Табило (23 АТР), россиянин Карен Хачанов (25 АТР) и казахстанец Александр Бублик (27 АТР). В Алматы также сыграют итальянец Флавио Каболли (30 АТР), чех Томас Махач (33 АТР), прошлогодний чемпион АТР 250 Astana Open француз Адриан Маннарино (53 АТР), экс-девятая ракетка мира италья­нец Фабио Фоньини и другие.

В основную сетку в одиночном разряде специальные приглашения (wild card) получили наши Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев, а обладателем wild card в квалификацию стал Амир Омарханов. Помимо них выступит и ветеран нашего тенниса Михаил Кукушкин, а в основной сетке парного разряда будут играть: Александр Шевченко – Тимофей Скатов и Денис Евсеев – Бейбит Жукаев. Денис Евсеев (Алматы), Бейбит Жукаев (Актау) и Амир Омарханов (Караганда) являются воспитанниками казах­станской школы тенниса, а Тимофей Скатов – уроженец Петропавловска, некоторое время выступавший за Россию, но потом вернувшийся на родину.

Отметим, что, помимо игр, зрителей ждет красочная церемония открытия с участием нашего непревзойденного певца Димаша Кудайбергена, которая, правда, состоится 15 октяб­ря. Кроме этого, во время проведения турнира здесь же будут организованы и различные активности – от тестирования навыков детей в игре в теннис до дегустации ресторанной гастрономии и стритфуда.

#турнир #теннис #Алматы

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