В Алжир пришли дожди после шести лет засухи

Дожди и снегопады прервали многолетнюю засуху в Алжире, появились снежные дюны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

После шести лет подряд сильнейшей засухи Алжир переживает настоящий климатический переворот. Мощные ливни и снегопады наполнили водохранилища до краев, оживили реки, вернули зелень равнинам и даже укрыли снегом дюны Сахары. Об этом сообщает тунисский информационный портал Tunisie Numerique.

Национальное агентство по плотинам и водным переброскам (ANBT) Алжира опубликовало эффектные снимки двух водохранилищ, достигших 100-процентной заполненности. Первое расположено в Джеджеле, второе - в Маскаре.

«Плотина Уэд Тахт в вилайете (регионе) Маскара теперь заполнена на 100%. Объем воды, сбрасываемой через водосброс, оценивается более чем в 11 миллионов кубометров. Эта вода поступает напрямую в Уэд Мина, который питает плотину Сиди М'хамед Бен Ауда в вилайете Релизан. В сложившейся ситуации были открыты донные затворы для сброса накопившихся илов и осадков», - уточнило ANBT.

Алжирские фермеры западных регионов вздохнули с облегчением после многолетнего водного стресса. Вода перестает быть лимитирующим фактором, и орошение станет доступным даже в засушливые периоды. Учитывая, что сельское хозяйство превратилось в один из главных рычагов диверсификации экономики, это отличный сигнал для роста ВВП страны.

В Эль-Амрии (вилайет Айн-Темушент) последние дожди щедро полили равнины. По всей стране реки вышли из берегов, а в ряде мест снега настолько много, что дороги временно перекрыты.

В ноябре 2024 года в Сахаре уже выпадали дожди, подарившие необыкновенные пейзажи. Однако январь 2026-го превзошел все ожидания - снежные барханы в пустыне стали реальностью.

Вместе с тем зафиксированы и трагические последствия. Ливни и снегопады унесли жизни двух человек. 60-летний мужчина утонул в водах в Релизане, 13-летняя девочка погибла в Шлефе. Есть также значительный материальный ущерб от наводнений.

Напомним, в минувшие дни соседний с Алжиром Тунис также подвергся сильнейшему за последние 70 лет удару стихии. На республику за 48 часов обрушилась половина годовой нормы осадков. В результате сильнейших дождей, вызвавших масштабные наводнения, погибли по меньшей мере 5 человек.

Ранее более ста человек погибли в Африке в результате наводнений. Мощные ливни обрушились на ЮАР и Мозамбик

#Африка #АЛЖИР #ливни #снегопад

