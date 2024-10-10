В пустыне Сахара прошли мощные ливни

В мире , Погода
55
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Есть погибшие

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара», - говорится в публикации газеты Independent.

Как отмечает издание, это привело к гибели 20 человек в Марокко и Алжире, а также ущербу для местных фермеров.

Ранее в ООН заявили, что в странах Южной Европы высокий риск появления пустынных зон. Причина – глобальное потепление и изменение климата.

#климат #ливни #пустыня #Сахара

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Совершенствуя климатическое законодательство
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Зал первооткрывателя Ботая
Призер международного фестиваля из Державинска
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Землю накроет мощная магнитная буря
Китай представил свой первый скафандр для высадки на Луну
Около 6 млн человек эвакуируют во Флориде из-за урагана
Нобелевскую премию по химии присудили за исследования струк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]