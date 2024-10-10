В пустыне Сахара прошли мощные ливни
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Есть погибшие
Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара», - говорится в публикации газеты Independent.
Как отмечает издание, это привело к гибели 20 человек в Марокко и Алжире, а также ущербу для местных фермеров.
Ранее в ООН заявили, что в странах Южной Европы высокий риск появления пустынных зон. Причина – глобальное потепление и изменение климата.