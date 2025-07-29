В Президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турецкую Республику с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В честь Главы нашего государства был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж Президента Казахстана сопровождала конная гвардия.

Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.