В Анкаре прошли мероприятия, посвященные столетию Первого Тюркологического конгресса

Айман Аманжолова
корреспондент

Тюркская Академия совместно с ведущими университетами столицы Турции провела серию научно-культурных мероприятий, приуроченных к 100-летию Первого Тюркологического конгресса, состоявшегося в Баку в 1926 году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Программа, охватившая три дня, прошла на площадках Анкарский университет социальных наук, Университет Хаджеттепе и Университет Хаджи Байрам Вели, объединив ученых, исследователей и представителей академического сообщества вокруг общей темы — осмысления исторического наследия конгресса и его значения для развития современной тюркологии.

В рамках мероприятий Тюркская Академия представила выставку архивных фотографий, отражающих исторический контекст Первого Тюркологического конгресса 1926 года, а также презентовала научные издания, подготовленные по итогам международных научных проектов и исследований.

В мероприятиях приняли участие президент Тюркской Академии, академик Шаин Мустафаев, ректоры и представители руководства Анкарского университета социальных наук, Университета Хаджеттепе и Университета Хаджи Байрам Вели, а также ведущие ученые и представители академического сообщества Турции.

Выступая на мероприятиях, Ш. Мустафаев подчеркнул, что Первый Тюркологический конгресс остается знаковой интеллектуальной платформой, заложившей основы научного диалога в тюркском мире.

- Для Тюркской Академии приоритетной задачей является сохранение и развитие этого наследия, укрепление научной солидарности и формирование общего академического пространства для будущих поколений исследователей, — отметил глава Академии.

В ходе обсуждений была вновь подчеркнута координирующая роль Тюркской Академии в развитии общетюркского научного пространства. В 2023 году при координации Академии была создана Экспертная комиссия по общетюркскому алфавиту, а в сентябре 2024 года на третьем заседании Комиссии был принят Общетюркский алфавит.

В качестве первого практического применения общетюркского алфавита Тюркская Академия подготовила экспериментальные издания «Слов назидания» Абая Кунанбаева и повести «Белый пароход» Чингиза Айтматова, ставшие первыми текстами, опубликованными на его основе.

Особое внимание было уделено вопросам формирования общей научной терминологии, включая разработку специализированных терминологических словарей. В рамках соответствующего проекта уже изданы словари по экономике, военному делу, экологии, лингвистике и медицине. В настоящее время ведется работа над новыми изданиями, включая словари в области информационных технологий, искусственного интеллекта, а также международных отношений и дипломатии.

Отмеченные инициативы рассматриваются как логическое продолжение научной традиции, заложенной на Конгрессе 1926 года, и отражают поступательное развитие академического сотрудничества в тюркском мире.

Таким образом, трехдневная программа Тюркской Академии продемонстрировала преемственность научной традиции, заложенной на Первом Тюркологическом конгрессе, и подтвердила ее актуальность в условиях современного этапа развития международного академического сотрудничества.

 

