Неплательщика алиментов арестовали в Астане

19 млн тенге алиментов задолжал житель Астаны, за что был арестован, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

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В ходе проведения анализа о взыскании суммы задолженности по алиментам выявлен неплательщик алиментов, который с 2015 года задолжал 19 млн тенге.

По информации ведомства, прокуратурой района возбуждено административное производство по части 1 статьи Кодекса РК «Об административных правонарушениях» «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа».

Сообщается, что постановлением суда должник привлечен к адмответственности в виде 5 суток ареста.

В столичной прокуратуре напомнили, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере 5 МРП либо адмарест на срок до 5 суток, а также уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что астанчане погасили 100 млн тенге долгов по алиментам.