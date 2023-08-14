100 млн тенге долгов по алиментам погасили астанчане

Алименты 428 детям на 100 млн тенге выплатили должники в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

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По данным прокуратуры города, всего с начала года к ответственности привлечено 98 должников. В отношении 7 злостных неплательщиков вынесены обвинительные приговоры.

При координации прокуратуры города систематически проводятся ярмарки вакансий для трудоустройства безработных должников. Так, на работу устроили 71 должника, 51 вручили уведомления о трудоустройстве.