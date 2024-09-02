В Астане гвардейцы обсудили Послание главы государства

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2 сентября 2024 года для личного состава Главного командования Национальной гвардии был организован просмотр в прямом эфире Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева: «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Мероприятие было проведено в актовом зале, где транслировалось  очередное обращение главы государства к народу Казахстана.

– Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину.

Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность.

Мы должны построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи. Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения.

Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа.

В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку: языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону, – отметил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев.

С разъяснениями по Посланию Президента выступил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работы, Халық қаһарманы генерал-майор Кайрат Умбетов. Он отметил, важность проводимой политики главы государства.

Глава государства особо подчеркнул важность нашей работы. Главный приоритет – это соблюдение закона и порядка в армии, куда молодёжь идёт служить Родине. Для того чтобы солдаты могли эффективно выполнять свои обязанности, необходимо в первую очередь обеспечить строгую дисциплину в Вооружённых Силах и других силовых структурах.

Обращаю внимание на работу в войсках по укреплению воинской дисциплины, законности и правопорядка в воинских частях, соединениях, службах направлениях и управлениях. Каждый из нас является воспитателем», – резюмировал главный воспитатель войск правопорядка Кайрат Умбетов.

В настоящее время в Казахстане соблюдается конституционный и общественный порядок, в этом деле непосредственное участие принимают гвардейцы, которые продолжают нести свою боевую вахту на внутреннем рубеже, охраняя мирный и созидательный труд казахстанцев.

#президент #армия #послание

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