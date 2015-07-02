В Астане открылась выставка "Қазақстанда жасалған – Сделано в Казахстане"

Экономика
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Ксения Воронина
В Астане открылась выставка отечественных товаропроизводителей "Қазақстанда жасалған – Сделано в Казахстане", которая пройдет 2–3 июля в выставочном центре "Көрме". В первый день экспозицию намерен посетить Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие проводится по инициативе АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NADLoC" (МИР РК). В выставке представлено свыше 80 компаний из всех регионов страны.

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"Основной акцент выставки: новые предприятия, новые производственные линии, новые направления в модернизации и расширении выпускаемой продукции. Эта выставка стала доказательством того, что в стране увеличивается наименование выпускаемых товаров для широкого потребления. Здесь, на выставке, представлен практически весь перечень продукции, начиная от эксклюзивных продуктов питания, как, например, козье молоко, до пуговиц, обуви, бытовых моющих средств, антифриза, колесных пар и стрелочных переводов для железной дороги. Прежде всего, выставка направлена на повышение информированности населения об отечественных товарах и предприятиях", – рассказал председатель правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC" Кайрат Бектургенев.

В рамках мероприятия агентство планирует подписать с отечественными товаропроизводителями свыше 20 меморандумов о сотрудничестве, которые в том числе предполагают нанесении Единого логотипа "Сделано в Казахстане" на выпускаемую продукцию.

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Одними из первых, кто получил наклейку-логотип, стали: ТОО "Akniet Pharmaceuticals", TOO "AUan-Paint", ТОО "Бал-Бала", ТОО "Барыс-2007", ТОО "Бёмер Арматура", ТОО "ДДЭК", АО "Жамал-ай", ТОО "Завод бытовой химии", ТОО "KazPlast", ТОО "КАЗПЛАСТ", ТОО "КазЛегПром", ТОО "КаптанНатурПродукт", ТОО "Карат", ТОО "МУТЛУ- ГИПС", ТОО "Нитро Сибирь", ТОО "ПИК "Ютария ltd", ТОО PLANTA, НПЦ "Рауан", ТОО "Рауан-Налко", ТОО "SMF SYSTEMS", АО  "Цесна-Астык", ТОО "Экофарм интернейшнл".

Также, будет подписан трехсторонний меморандум между АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NADLoC" (МИР РК), представителями американской компании Avaya и Компанией "КазТехЭлектроника" о сотрудничестве в развитии телекоммуникационной отрасли в Казахстане. Стороны намерены наладить производство телефонных станций и телефонных аппаратов в Астане и Жезказгане. Производство будет включать: адаптацию и локализацию под Казахстан специального программного обеспечения, предоставляемого AVAYA, разработку на базе ПО с открытым исходным кодом системного программного обеспечения для установки на аппаратную платформу.

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"На первоначальном этапе планируется 30% местного содержания, прежде всего – это привлечение местных инженеров. В рамках меморандума планируется адаптация и локализация под Казахстан специального программного обеспечения, на базе которого будет разработана программа для установки на аппаратную платформу. И многое другое", – пояснил предправления NADLoC.

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Отмечается, что впервые в одно время во всех регионах страны пройдет танцевальный флешмоб в поддержку отечественных производителей. Под современные казахские хиты 1 000 молодых людей исполнят танцевальную композицию. Кульминацией вечера станет объединенная демонстрация казахстанских брендов легкой промышленности. В показе примут участие 12 компаний, представляющих широкую линейку одежды и аксессуаров от детской и спортивной до мужской и женской.

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