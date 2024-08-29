В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024

Фото: Минтуризма

Отметим, что накануне Президент страны Касым-Жомарт Токаев встречался с победителем и призерами Олимпийских игр и высказал ряд важных замечаний по дальнейшему развитию спорта и направлений, на которые мы должны ориентироваться.

В заседании, помимо сотрудников спортивного ведомства, принимали участие представители Администрации Президента, ветераны спорта, победители и призеры Олимпийских игр, заслуженные тренеры, руководители региональных управлений, федераций, подведомственных организаций, а также представители СМИ.

Основной тон встречи задал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, который подробно разобрал результаты в каждом из представленных страной на Олимпиаде видов спорта, указал на определенные промашки конкретных федераций, обозначил роль регионов (напомним, что некоторые области не делегировали на летние Игры ни одного спортсмена), а также рассказал о перспективах реформирования отечест­венного спорта.

Прежде всего он напомнил о том, что в Париже-2024 Казахстан был представлен в 25 видах спорта, но взяли мы медали лишь в пяти из них. Всего на Олимпиа­де награды завоевали представители 87 государств, а Казахстан среди них расположился на 43-м общекомандном месте. Результат, прямо скажем, не совсем радостный. При этом он прогнозируемый, так как 80 процентов спортсменов, поехавших во Францию, участвовали в прошлогодней Азиаде в китайском Ханчжоу, и там наше выступ­ление также было весьма и весьма не радужным. А ведь именно на данных комплексных континентальных состязаниях мы и проверяли свою готовность.

Добавим от себя, что ранее Казахстан был одним из непререкаемых лидеров на Азиатском континенте, но в последние годы мы утратили эти позиции.

Первой критические замечания министра получила Федерация бокса:

– Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Она рассчитывала на одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Фактически же команда выиграла всего одно «серебро». Уже вторые Олимпийские игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали. Казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, ими завоеваны 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде, – справедливо отметил Ермек Маржикпаев.

Далее глава спортивного ведомства прокомментировал выступление сборной по легкой атлетике:

– Команда имела восемь лицензий. Сборная обещала одну серебряную медаль, фактически же лучший результат спортсменов – девятое место. Начиная с 2000 года, за исключением Игр в японском Токио, наши атлеты стабильно занимали призовые места. Всего в олимпиадах приняли участие 87 спортсменов, которые завоевали пять медалей: две золотые, одну серебря­ную и две бронзовые. При этом три из пяти медалей принадлежат одной спортсменке – Ольге Рыпаковой. Если же брать нынешних спортсменов, то лучший результат в прыжках в высоту был у Надежды Дубовицкой, которая когда-то покоряла два метра, а в этом сезоне – 1,92 метра. В квалификации в Париже она смогла преодолеть высоту только в 1,83 метра. Также Елизавета Матвеева могла бы показать лучший результат, ведь ранее она одолевала отметку в 1,92 метра, а на этих Играх прыгнула на 1,88 метра. Мы ожидали хороших результатов от команды по легкой атлетике, но наши надежды не оправдались.

При этом министр коснулся и натурализованных спортсменов в этом виде спорта, которые тренируются за рубежом, и порой невозможно проконтролировать, чем они там занимаются.

Далее глава ведомства остановился и на результатах наших борцов, в частности, по вольной и женской борьбе. Вольники, несмотря на обещанную как минимум бронзовую медаль, не смогли пройти даже начальных этапов. Также напомнил и о том, что наши девушки впервые в своей истории не смогли отобраться на Олимпийские игры. А ведь раньше наши команды в этом виде спорта были на видных позициях.

Справедливой критике подверглись и регионы.

– Карагандинская область ранее славилась благодаря своим воспитанникам, завоевавшим за историю участия в Играх две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Вместе с тем вот уже вторые Игры представители региона возвращаются без заветных медалей, что является свидетельством неэффективной работы по подготовке спортивного резерва. К примеру, на VI летней Спартакиаде Карагандинская область из 27 видов спорта не была представлена в девяти – в женском ганд­боле, мужском и женском баскетболе, художественной гимнастике, мужском волейболе и женском водном поло, стрельбе из лука, велосипедном спорте на шоссе и триатлоне, – отметил Ермек Маржикпаев. – Аналогичная ситуация наблюдается и в Павлодарской области. Если на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро спортсмены региона завоевали семь лицензий, в Токио – четыре, то на Игры в Париже завоевана всего одна лицензия по легкой атлетике.

Коснулся министр спорта и туризма и дальнейшей работы с федерациями.

– Аккредитованным республиканским федерациям необходимо разработать единый стандарт подготовки спортсменов и обеспечить проведение курсов повышения квалификации тренеров и судей в соответствии с современными методиками. Кроме того, необходимо внести предложения по привлечению к работе иностранных специалистов, отечественных тренеров, успешно работающих в иностранном государстве, а также по новым подходам, внедряемым в систему спортивного образования, – поставил задачу министр.

В этот день глава спортивного ведомства поднял еще немало тем. Они касались разработки нового Закона «О спорте», который необходимо принять до конца года. Говорилось об ограничении финансирования легионеров, а также футбольных команд (на них в регионах порой уходит большая часть финансирования местного спорта). Обсуж­дались вопросы развития детско-юношеских спортивных школ, укрепления роли федераций, причем это касается и позиций на международной арене. Также на повестке был вопрос ранжирования видов спорта и сокращения финансирования некоторых из них из государственного бюджета, в частности не относящихся к олимпийским видам или национальным. Затронуты вопросы подготовки судей, фармакологии, допинга, борьбы с коррупцией и т. д.

Завершая свое выступление, министр отметил, что обозначенные меры принесут плоды в будущем:

– Я думаю, что это положительно скажется на управлении спортом и подготовке спортсменов. Мы уже начали новый олимпийский цикл. Впереди летние Игры в американском Лос-Анд­желесе, и к важным соревнованиям нужно готовиться уже сейчас. Минис­терство, федерации, тренеры, акиматы и Национальный олимпийский комитет должны извлечь уроки из ситуации в Париже и провести качественную работу. Это общая задача для всех нас, – подытожил Ермек Маржикпаев.