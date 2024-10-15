В Астане прошел Форум выпускников советских и российских вузов

Фото предоставлено пресс-службой Посольства РФ в Казахстане

Участниками форума стали 150 выпускников советских и российских вузов из 11 стран, среди них – руководители национальных вузов государств – участников СНГ, представители министерств образования и здравоохранения, выдающиеся врачи и руководители медицинских учреждений.

Съехались все с одной целью: наладить диалог образовательного сообщества и специалистов системы здравоохранения, сформировать горизонтальные связи, обменяться лучшими практиками и облегчить процесс сотрудничества между странами Содружества.

– Казахстан выбран местом проведения форума не случайно. Наши отношения развиваются очень динамично, наши лидеры находятся в хороших отношениях как в личном, так и в межгосударственном плане. Мы понимаем, что Казахстан, как страна – участник Евразийского экономического союза, является очень важным партнером и для России, и для стран СНГ по развитию и укреплению связей, – говорил заместитель руководителя «Россотрудничества» Павел Шевцов.

В настоящее время у абитуриентов из стран СНГ значительное число квот на обучение в вузах России, и это число растет ежегодно, как растет и потребность самих стран в обучении по разным направлениям: медицина, специальности, связанные с функ­ционированием общества, исследованием Земли, экологией, технические специальности.

К слову, именно Казахстан лидирует по числу обучающихся в России студентов.

– Мероприятия, подобные сегодняшнему форуму, – ключевой компонент международного сотрудничества в гуманитарной сфере, поскольку они вносят серьезный вклад в укрепление профессиональных и человеческих связей, помогают обмену опытом, способствуют реализации новых эффективных проектов, – отметил временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров.

Связующим звеном в выстраи­вании добрососедских отношений стоит считать и русский язык.

– Русский язык – это наш козырь, – считает профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Аскар Жусупбеков. – Между Казах­станом и Россией нет языкового барьера, зато есть одна научно-техническая база, понятная студентам из обоих государств.

Помимо пленарного заседания в программе форума были несколько «круглых столов», таких как, например, «Перспективы развития сотрудничества между образовательными организациями России и Казахстана», а также курсы повышения квалификации «Менеджмент в системе высшего образования» и «Менеджмент в сфере здравоохранения».