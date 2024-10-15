В Астане прошел Форум выпускников советских и российских вузов

Статьи
48
Елена Левкович
корреспондент

Организаторами мероприя­тия, которое впервые проходит на пространстве СНГ, выступили федеральное агентство «Россотрудничество» и Северо-Кавказский федеральный университет.

Фото предоставлено пресс-службой Посольства РФ в Казахстане

Участниками форума стали 150 выпускников советских и российских вузов из 11 стран, среди них – руководители национальных вузов государств – участников СНГ, представители министерств образования и здравоохранения, выдающиеся врачи и руководители медицинских учреждений.

Съехались все с одной целью: наладить диалог образовательного сообщества и специалистов системы здравоохранения, сформировать горизонтальные связи, обменяться лучшими практиками и облегчить процесс сотрудничества между странами Содружества.

– Казахстан выбран местом проведения форума не случайно. Наши отношения развиваются очень динамично, наши лидеры находятся в хороших отношениях как в личном, так и в межгосударственном плане. Мы понимаем, что Казахстан, как страна – участник Евразийского экономического союза, является очень важным партнером и для России, и для стран СНГ по развитию и укреплению связей, – говорил заместитель руководителя «Россотрудничества» Павел Шевцов.

В настоящее время у абитуриентов из стран СНГ значительное число квот на обучение в вузах России, и это число растет ежегодно, как растет и потребность самих стран в обучении по разным направлениям: медицина, специальности, связанные с функ­ционированием общества, исследованием Земли, экологией, технические специальности.
К слову, именно Казахстан лидирует по числу обучающихся в России студентов.

– Мероприятия, подобные сегодняшнему форуму, – ключевой компонент международного сотрудничества в гуманитарной сфере, поскольку они вносят серьезный вклад в укрепление профессиональных и человеческих связей, помогают обмену опытом, способствуют реализации новых эффективных проектов, – отметил временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров.

Связующим звеном в выстраи­вании добрососедских отношений стоит считать и русский язык.

– Русский язык – это наш козырь, – считает профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Аскар Жусупбеков. – Между Казах­станом и Россией нет языкового барьера, зато есть одна научно-техническая база, понятная студентам из обоих государств.

Помимо пленарного заседания в программе форума были несколько «круглых столов», таких как, например, «Перспективы развития сотрудничества между образовательными организациями России и Казахстана», а также курсы повышения квалификации «Менеджмент в системе высшего образования» и «Менеджмент в сфере здравоохранения».

#форум #посольство #выпускники

Популярное

Все
Закон о реформировании жилищной политики рассмотрят в Сенате
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Определены соискатели премии в облас­ти литературы и искусства имени Абая
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Информационные технологии и инновации делают образование более эффективным
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Доказали право носить бордовый берет
Кто остановит атаку застройщиков на фруктовые сады Алматы?
В Астане прошел Форум выпускников советских и российских вузов
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Водитель «под кайфом» и пассажир напали на патрульных в Уральске
Международные наблюдатели оценили проведение референдума по строительству АЭС
Экономист Александр Разуваев: Интерес к Евразии растёт
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
Подведены предварительные итоги референдума по строительству АЭС
Ерлан Карин встретился с послом Узбекистана в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге

Читайте также

Кто остановит атаку застройщиков на фруктовые сады Алматы?
Информационные технологии и инновации делают образование бо…
В воинских частях прошел День открытых дверей
Международные соревнования «Кембрийский патруль» прошли в В…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]