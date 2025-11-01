В столичном Центре социального обслуживания «Шарапат» проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Василия Антоновича Сердюкова, скончавшегося на 99 году жизни, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Церемония прошла с соблюдением воинских традиций в сопровождении роты почетного караула и военного оркестра. В ней приняли участие ветераны Вооруженных сил, представители акимата Астаны и воспитанники детско-юношеского движения «Жас сарбаз».

Василий Сердюков родился 21 ноября 1926 года в селе Богдановка, Сталинского района, Акмолинской области (ныне село Алаколь, Буландинского района). В 17 лет он был призван на службу в Красную Армию, а позже направлен на фронт. Участвовал в освобождении Минска и Варшавы, форсировании рек Висла, Одер, Шпрее, в штурме Зееловских высот и Берлина. Войну закончил 2 мая 1945 года у стен Рейхстага.

Ратный путь ветерана отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы» и другими юбилейными наградами.

Светлая память Василию Антоновичу Сердюкову – герою, внесшему достойный вклад в Великую Победу и развитие страны.