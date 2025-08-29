В пригороде областного центра открылась новая школа на 900 мест, построенная в рамках национального проекта «Келешек мектептері»

Фото: РСК

Как отметил, на открытии учебного заведения аким Атырауской области Серик Шапкенов, архитектура здания направлена на создание комфортной и безопасной среды для учеников и учителей.

- Школы, построенные в рамках национального проекта «Келешек мектептері», имеют огромное значение для будущих поколений. Здесь созданы все условия для качественного образования и развития детей. Отмечу, что сегодня в регионе в рамках этого проекта возводятся еще 5 школ, - сказал Серик Шапкенов.

В целом, в регионе идет строительство 11 школ. По завершении которых область получит дополнительно более 11,6 тысяч ученических мест.