В Чили разбился самолет пожарной авиации
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Находившийся за штурвалом пилот Фернандо Соланс Роблес не выжил, пишет издание El Chorrillero со ссылкой на главное управление гражданской авиации (DGAC) Чили
По данным ведомства, инцидент произошел в коммуне Талька во время работ по тушению пожара.
Воздушное судно летело на низкой высоте, задело крылом электрический столб и потеряло управление. В результате падения самолёт упал на автотрассу.
На месте работали пожарные и полицейские. К делу также подключились сотрудники отдела по расследованию несчастных случаев DGAC.