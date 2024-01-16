В Чили разбился самолет пожарной авиации

Происшествия, В мире
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Находившийся за штурвалом пилот Фернандо Соланс Роблес не выжил, пишет издание El Chorrillero со ссылкой на главное управление гражданской авиации (DGAC) Чили

Фото: latercera.com

По данным ведомства, инцидент произошел в коммуне Талька во время работ по тушению пожара.

Воздушное судно летело на низкой высоте, задело крылом электрический столб и потеряло управление. В результате падения самолёт упал на автотрассу.

На месте работали пожарные и полицейские. К делу также подключились сотрудники отдела по расследованию несчастных случаев DGAC.

 

#гибель #самолет #пилот #Чили #авиакатастрофа

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