В Чили разбился самолет пожарной авиации

Находившийся за штурвалом пилот Фернандо Соланс Роблес не выжил, пишет издание El Chorrillero со ссылкой на главное управление гражданской авиации (DGAC) Чили

Фото: latercera.com

По данным ведомства, инцидент произошел в коммуне Талька во время работ по тушению пожара.

Воздушное судно летело на низкой высоте, задело крылом электрический столб и потеряло управление. В результате падения самолёт упал на автотрассу.

На месте работали пожарные и полицейские. К делу также подключились сотрудники отдела по расследованию несчастных случаев DGAC.