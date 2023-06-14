В деле о гибели 19-летней актюбинки появилась новая статья

Новые подробности по делу о гибели 19-летней жительницы города Актобе раскрыли в полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: polisia.kz

Напомним, полиция Актобе расследует смерть 19-летней девушки. Трагедия произошла в ночь на 8 июня. Ранее в соцсетях прошла информация о двух версиях гибели молодой актюбинки. Первая – девушку изнасиловали и убили. Вторая – был суицид, она выпала с 7-го этажа.

Полиция завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Теперь же стало известно, что в деле появилась новая статья.

«По факту обнаружения трупа, имевшему место в ночь на 8 июня этого года, городской отдел полиции №1 УП Актобе зарегистрировал уголовные дела по статьям «Доведение до самоубийства» и «Изнасилование» (часть 1). Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается. Подозреваемое лицо установлено и в настоящее время водворено в ИВС», – проинформировали в Департаменте полиции Актюбинской области.

Ход расследования взяло на личный контроль руководство ДП.