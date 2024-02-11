В девяти регионах ограничено движение транспорта

Транспорт
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На автодорогах республиканского значения задействовано 191 единиц техники, передает Kazpravda.kz

Фото: Евгений Каримов

По состоянию на 11 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает КазАвтоЖол.

Актюбинская область – 3 участка (550 км):

1. «Самара-Шымкент» км. 773-842, уч. п.Беккул

Баба-г. Хромтау - 69 км.

2.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-

Костанай» км. 0-83, уч. с.Карабутак-п.Комсомольский – 83 км.

3.«Самара-Шымкент» км. 842-1240, уч. г.Хромтау-

гр.Кызылординской обл. – 398 км.

Алматинская область – 1 участок (84 км):

1.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 59-143, уч.

с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. – 84 км.

Атырауская область – 1 участок (231 км):

1.«Актобе-Атырау-Астрахань» км. 616-847, уч.

г.Атырау-п.Курмангазы – 231 км.

Восточно-Казахстанская область – 1 участок (160 км):

1.«Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-

Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай – 160 км.

Жамбылская область – 1 участок (450 км):

1.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 143-593, уч.

гр.Алматинской обл.– гр. Туркестанской обл. – 450 км.

Костанайская область – 1 участок (83 км):

1.«Жезказган-Петропавловск» км. 252-335, уч.

гр.область Улытау-г.Аркалык – 83 км.

Кызылординская область – 1 участок (815 км):

1.«Самара-Шымкент» км. 1240-2055, уч.

гр.Актюбинской обл.-гр.Туркестанской обл. – 815 км.

Туркестанская область – 2 участка (283 км):

1.«Самара-Шымкент» км. 2055-2257, уч. гр.-

гр.Кызылординской обл.-г.Шымкент – 202 км.

2.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-674, уч.

гр.Жамбылской обл.- г.Шымкент – 81 км.

Область Улытау – 1 участок (115 км):

1.«Жезказган-Петропавловск» км. 137-252, уч.

п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

На автодорогах республиканского значения задействовано 191 единиц техники и 268 человек.

#непогода #закрытие дорог

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