В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах

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Анастасия Михайлова

В 2019 году Президент поручил разработать Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда, а также создать эффективную методику учета баланса трудовых ресурсов и перейти к политике проф­ориентации на основе выявления способностей учащихся.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поставленных задач и реализации Программы повышения доходов населения до 2029 года в Казахстане реализуется проект «Мамандығым-болашағым». О нем, развитии профориентации и подготовке кадров в стране на брифинге в СЦК рассказали советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, руководитель офиса прог­раммы «Мамандығым-болашағым» Национального центра развития высшего образования МНВО РК Олжас Сакенов.

По словам Руслана Емелбаева, представителями их ведомства организована выставка Study in Kazakhstan, в рамках которой были представлены филиалы более 20 зарубежных вузов. Во время мероприя­тия состоялись мастер-классы по профессиональному ориентированию учащихся в выборе профессии. Всего в выставке приняли участие около 32 500 человек.

Если говорить о планах, то до конца этого года в 11 регионах страны будут разработаны регио­нальные карты потребности в кадрах. Они уже действуют на территории девяти областей и городов респуб­ликанского значения (Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская, Актюбинская, Акмолинская, Жамбылская, Жетысуская области, Астана, Алматы).

– С 2022 года реализуется проект «Мамандығым-болашағым», основная цель которого – переформатирование системы подготовки кадров с учетом актуальных запросов региональных рынков труда. Для координации и эффективной реализации инициативы сформирован республиканский проектный офис программы на базе РГП на ПХВ «Национальный центр развития высшего образования» Министерства науки и высшего образования. На местах на базе вузов ведется методологическая подготовка региональных проектных офисов, – отметил
Олжас Сакенов.

В рамках проводимой работы определено свыше 470 новых профессий. Более 100 тыс. учащихся прошли профессиональную диагностику на базе платформы edunavigator.kz. Результаты этого теста помогли дать индивидуальные советы по выбору профессии и учебных программ, учитывая интересы и предпочтения каждого.

#регионы #кадры #профориентация #СЦК

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