В ДООЗ Астаны прокомментировали окончательный диагноз авиапассажиров с подозрением на холеру

Общество
Руководитель столичного департамента охраны общественного здоровья Садвакас Байгабулов прокомментировал выводы лабораторных исследований и окончательный диагноз авиапасажиров с подозрением на холеру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДООЗ.
Как стало известно, по результатам серии лабораторных тестов и экспертиз возбудители холеры у обоих граждан Украины, прилетевших 11 марта из Индии, не были обнаружены.
Исследования были проведены на базе международной аккредитованной лаборатории центра национальной экспертизы столицы.
«Указанные пассажиры после лечения в городской инфекционной больнице от кишечных инфекций были выписаны из клиники и накануне благополучно покинули столицу Казахстана. С контактных авиапасажиров снято медицинское наблюдение», - отметил Байгабулов.
Жители столицы могут не беспокоиться, заверили в ДООЗ.
Как стало известно, по результатам серии лабораторных тестов и экспертиз возбудители холеры у обоих граждан Украины, прилетевших 11 марта из Индии, не были обнаружены.
Исследования были проведены на базе международной аккредитованной лаборатории центра национальной экспертизы столицы.
«Указанные пассажиры после лечения в городской инфекционной больнице от кишечных инфекций были выписаны из клиники и накануне благополучно покинули столицу Казахстана. С контактных авиапасажиров снято медицинское наблюдение», - отметил Байгабулов.
Жители столицы могут не беспокоиться, заверили в ДООЗ.