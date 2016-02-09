Статьи В духе добрососедства

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в пострадавшем от селей и паводков Таджикистане, комиссия рекомендовала Правительству Казахстана оказать официальную гуманитарную помощь этой стране. В пострадавшие районы Таджикистана будут поставлены мясные и молочные консервы, растительное и сливочное масло, мука, макаронные изделия.



Кроме того, комиссия рекомендовала оказать гуманитарную помощь Кыргызстану, где в ноябре 2015 года произошло сильное землетрясение. В эту страну планируется отгрузить спальные принадлежности, посуду, печки, зимние палатки.

