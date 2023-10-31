В эпоху перемен

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Кадиша Ныгмет, Астана

Эксперты и представители международного сообщества обсудили вызовы и перспективы рынка труда.

Участники международной конференции «Рынок труда в эпоху перемен: вызовы, инновации и перспективы» обсудили вопросы текущего состояния и перспектив мировой экономики, тенденций развития глобального рынка труда, возможностей соз­дания качественных рабочих мест и влияния на них бизнес-среды, необходимых перемен в сфере технического и профессио­нального образования, а также вопросы развития человеческого капитала в мире.

Открывая работу конференции, замес­титель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова отметила, что стремительное развитие искусственного интеллекта все больше смещает границы между людьми и машинами в различных отраслях экономики.

– Технологии не только меняют способы, но и содержание работы, востребованные навыки и профессии. Понимание того, как технологии будут влиять на рынки труда, имеет решающее значение для более четкого определения, смогут ли люди перейти от сокращающихся профессий к профессиям будущего, – отметила Тамара Дуйсенова.

По поручению Главы государства для всестороннего развития казахстанского рынка труда разработана Концепция до 2030 года. Документ направлен на создание и расширение качественных рабочих мест. Для реализации поставленных задач государство стимулирует бизнес на создание качественных рабочих мест. Планируется реализация порядка 800 инвестпроектов в рамках диверсификации экономики.

Связующим звеном между работодателем и соискателем будет современная инф­раструктура рынка труда. Так, с 1 июля текущего года действующие цент­ры занятости населения были преоб­разованы в карьерные центры. Основная их задача – реа­лизация региональной политики занятости с учетом местной специфики.

– Запущена цифровая экосис­тема в сфере занятости ENBEK, которая поможет гражданам успешно интегрироваться на рынке труда. Для этого предусмотрено сопровождение на всех этапах – от выбора профессии и получения новых навыков до поиска работы и оформления трудовых отношений, – резюмировала Тамара Дуйсенова.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова подробно рассказала об основных новеллах концепции.

– Первое, к чему мы пришли при разработке концепции, – это растущий дисбаланс между спросом и предложением на казахстанском рынке труда. В следующие пять лет для прибывающей рабочей силы понадобится около 100 тысяч новых рабочих мест ежегодно. Вместе с тем темпы создания рабочих мест в недостаточной степени удовлетворяют потребности растущего населения, – сказала Светлана Жакупова. – Второе – мобильность и цифровизация ведут к структурным изменениям рынка труда. Происходит постепенный переход от традиционной занятости к экономике свободного заработка. Третье – навыки имеют решающее значение для будущего казахстанского рынка труда. Экономика генерирует спрос на специалистов средней квалификации.

Она подчеркнула, что налицо переизбыток кадров с высшим образованием при фактической потребности кадров рабочих профессий. Еще одной проблемой является низкая доля охвата работников программами повышения квалификации.

По словам министра, стимулирование спроса на рынке труда предлагается обеспечить через региональный подход к развитию с определением приоритетных отраслей и направлений для генерации качественных рабочих мест с учетом демографической и инфраструктурной специфики регионов. Глава МТСЗН также отметила, что развитие инфраструктуры рынка труда будет осуществляться через повсеместную цифровизацию всех услуг, оказываемых государством в сфере содействия занятости и социальной защиты.

#цифровизация #кадры #конференция #рынок труда #профессия

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