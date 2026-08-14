Погода во Франции бьет новые рекорды

Столбик термометра поднялся в четверг до рекордных 41,5 градуса по Цельсию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным газеты Le Figaro, в коммуне Силле в регионе Новая Аквитания столбик термометра поднялся в четверг до рекордных 41,5 градуса по Цельсию. Предыдущим максимальным показателем в этом месте считался 41,4 градуса от 23 июня 2025 года.

Кроме того, зафиксирована самая высокая за все время наблюдения температура для коммуны Доль в регионе Бургундия-Франш-Конте. Там воздух прогрелся до 40,4 градуса.

Отмечается, что во многих частях Франции в течение четверга температура поднималась выше 40 градусов, сильнее всего от жары страдает запад страны.

Метеорологи прогнозируют постепенное ослабление жары в выходные.