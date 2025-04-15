В Европе прошли Дни искусства Приаралья

Культура
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Кызылординские артисты широко представили казахскую традиционную музыку и песни на концертах в Финляндии, Эстонии и Испании.

фото областной филармонии

В гастрольный тур во главе с руководителем областной филармонии Талгатом Макашем отправились яркие представители народного музыкально-поэтичес­кого искусства Приаралья. Среди них – фольк­лорный ансамбль «Ақмешіт» под руководством Нургисы Нурбая, домбрис­ты, жыршы, жырау, акыны-айтыскеры Руслан Ахметов, Мухтар Ниязов, Марат Сугирбай, Шолпан Бимбетова, Самал Байсеитова, Акмарал Ногайбаева, Сымбат Тасбергенова, Багдаулет Каргабаев, Магжан Аманжолов, Акылбек Табынбаев, Токтар Аграев, Акнур Аманбаева, Сабит Дильдабаев, Алмас Альжанов, Заманбек Нысанбаев и Арман Тулеш.

Концерт в Хельсинки собрал около 500 зрителей. Мероприятие под названием Nauryz – celebration of spring открыл посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов, выразивший особую благодарность акиму Кызылординской области Нурлыбеку Налибаеву за поддержку культурной инициативы.

Концерт посетили представители дипломатического корпуса европейских стран, казахской диаспоры в Финляндии, казах­станские студенты, местная творческая интеллигенция. Кызылординцы презентовали публике богатое культурное наследие казахского народа – традиционную музыку, песни, сольные инструментальные пьесы...

– Характерные для Приаралья кюи, терме и жыры вызвали неподдельный интерес у европейцев, – рассказал трехкратный обладатель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов. – После концерта финны долго не отпускали нас со сцены, фото­графировались с артистами и передавали привет кызылординцам. Такая же теплая атмосфера царила и на наших выступлениях в Эстонии, Испании. От имени всех артистов хочу выразить благодарность землякам, которые через социальные сети поддерживали нас, и, конечно же, главе региона Нурлыбеку Налибаеву, оказавшему огромную поддержку в проведении этого поистине исторического тура.

Зарубежная публика проявила живой интерес к традициям древнего праздника Наурыз, обязательными атрибутами которого являются песнопения «Жарапазан», «Тойбастар» и другие. Зрители смогли отведать блюда национальной кухни – қазы и қарта, қурт и ірімшік, баурсаки и другие яства.

– Внимание местных жителей привлекли не только уникальные жанры казахского искусства, но и наши национальные костюмы, – рассказала артистка фольклорного ансамбля «Ақмешіт» Алтынай Берденова. – Мы увидели слезы ностальгии на глазах наших соотечественников, проживающих в европейских странах, и, признаться, нас тоже растрогал такой теплый прием.

Из Таллина казахстанские музыканты отправились в Мадрид. Там их концерт посетили посол Казахстана в Испании Данат Мусаев, а также заместитель главы муниципалитета города Леганес Дэльгадо Карлос.

– Дни искусства Кызылординской области традиционно с большим успехом проходили в Астане, Алматы и других городах Казахстана, – отметил известный жырау Руслан Ахметов. – Сегодня нас переполняют чувства от того, с каким неподдельным интересом к казахскому традиционному музыкальному наследию отнеслись и в европейских странах.

– Концертный тур дал нашим артис­там прекрасный шанс продемонстрировать высокий исполнительский уровень и представить Европе самобытное искусство кочевников Великой степи, – подчеркнула солистка Самал Байсеитова. – Уверена, наши гастроли послужат дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между народами и странами.

#Европа #тур #Приаралье

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