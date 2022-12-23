В гармонии чувств и технологий

В экспозиции представлены более 70 работ как совсем юных художников, так и их старших коллег из Алматы, Актау, Актобе, выполненных в одном из актуальных направлений современного искусства – цифровой живописи.

– Самое главное – наши начинающие художники смогли не только познакомиться с работами своих опытных коллег, но и получить опыт совместных выставок, – отметила магистр искусствоведения Назым Мухадиева.

Примечательно, что в такой развивающейся в настоящее время форме искусства, как цифровая живопись, используются традиционные техники рисования, такие как акварель, масло. Рисунки наносятся с помощью электронных инструментов на компьютере или графическом планшете.

По мнению специалистов, основное отличие цифровой живописи от традиционной – нелинейный процесс. Цифровой художник имеет в своем арсенале несколько инструментов, не доступных традиционному художнику, а именно: виртуальную палитру, состоящую из миллионов цветов, холст или носитель практически любого размера, а также ластики, карандаши, аэрозольные баллончики, кисти, гребни и различные инструменты 2D- и 3D-эффектов.

Автор экспозиционных работ Ольга Комар призналась, что была восхищена организацией выставочного пространства.

– Шла сегодня посмотреть свои работы, а попала в такой красивый зал, где представлено много цифровых картин и играет прекрасный квартет, – рассказала Ольга. – Здесь есть и мои работы. На одних главными героями стали собирательные образы людей, на других – национальные украшения. Как известно, цифровая живопись – техника, которая возникла еще в прошлом веке, но популярность приобретает сегодня.

По словам «цифровой» художницы, некоторые весьма скептически относятся к данному виду искусства, считая, что для создания такого рода картин не нужно обладать способностями, ведь планшет все «сам» нарисует. Но это не так. Любая картина – это прежде всего внутренние переживания художника, его эмоции, а их невозможно передать с помощью простого нажатия кнопки.

– Я живу в Казахстане девятый год и даже никогда бы не подумала, что мои работы будут представлены на выставке. Спасибо большое Дворцу школьников за внимание к творчеству и зрелых художников, и молодых ребят, – сказала Ольга Комар.

Почетными гостями выставки стали депутат маслихата города Алматы Асия Аканова, известный модельер Аида Кауменова, педагоги Школы искусств и дизайна им. Абылхана Кастеева, Национальной консерватории им. Курмангазы и, конечно же, молодые художники и воспитанники Дворца школьников.

– Как хорошо, что появляются новые технологии, которые помогают каждому, в ком есть творческое начало, выразить свои чувства через живопись. Хочу пожелать всем авторам работ и гостям выставки благополучия и вдохновения! – сказала Аида Кауменова.