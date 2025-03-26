В горах Алматы провели профилактический спуск лавин

Это снизит риски самопроизвольного схода снежных масс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

В целях обеспечения безопасности участков автодороги «Алматы-Космостанция» в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на лавиносборе, в бассейне реки Большая Алматинка специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС РК проведен спуск снежных лавин.

Всего спущено 4 000 кубометров снега, тем самым значительно снизив риски самопроизвольного схода лавин.

Всего с начала текущего года были проведены 13 профилактических спусков снежных лавин в горах Алматы. Общий объем спущенного снега - 76 615 м3.

Вместе с тем сотрудниками ГУ «РОСО» МЧС РК и центра медицины и катастроф МЧС была обеспечена безопасность при профилактических спусках снежной лавины.

Ранее мы писали, что 17 марта 2025 года во время схода лавины в районе пика Комсомола, погибла лыжница. Двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно, третьего человека без признаков жизни извлекли из-под снега.