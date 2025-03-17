Лыжник погиб под лавиной близ Шымбулака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение от диспетчера горнолыжного курорта «Шымбулак» о сходе лавины в районе пика Комсомола, расположенного в 1 км от курорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24 КZ

Как сообщается, трое фрирайдеров при спуске на лыжах подрезали склон, спровоцировав сход снежной массы. В результате все трое оказались под завалом.

Двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно, третьего человека без признаков жизни извлекли из-под снега.

Личности пострадавших устанавливаются.

Ранее стало известно, что 10 марта рядом с канатной дорогой «Комби 2» трое лыжников вызвали сход лавины.